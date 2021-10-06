Gurbetçi iş insanı cinayetinin 3 şüphelisi adliyede - Haberler
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Gurbetçi iş insanı cinayetinin 3 şüphelisi adliyede

Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Haberler | Güncel
Gurbetçi iş insanı cinayetinin 3 şüphelisi adliyede

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, gurbetçi iş insanı Cahit Tatlı'nın (49) bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Suriye uyruklu Firas S. ile kız arkadaşı Ceren İ. ve Ali İhsan Ç., adliyeye sevk edildi.

BAŞİSKELE, KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, gurbetçi iş insanı Cahit Tatlı'nın (49) bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Suriye uyruklu Firas S. ile kız arkadaşı Ceren İ. ve Ali İhsan Ç., adliyeye sevk edildi.

Olay, cuma akşamı, Servetiye Mahallesi Soğuksu mevkisinde meydana geldi. Almanya'da yaşayan iş insanı Cahit Tatlı, Başiskele'deki evinde bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, Tatlı'nın evinin önündeki cipinin de çalındığını belirledi. Tatlı'ya ait cip, Kocaeli Fuarı içinde bulundu. Tatlı'nın görüştüğü kişiler takibe alınırken, güvenlik kamerası kayıtları incelendi. Tatlı'nın arkadaşları Suriyeli Firas S. ile kız arkadaşı Ceren İ. ve Ali İhsan Ç. gözaltına alındı.Jandarma ekipleri, 3 kişinin, olaydan önce İzmit'te 180 liraya bıçak satın aldıklarını, Ali İhsan Ç.'nin aracıyla Cahit Tatlı'nın evine geldiklerini, olaydan sonra Başiskele'de Suriye uyruklunun işlettiği markette 3 bin 500 euro'yu Türk lirasına çevirdiklerini belirledi. 3 şüpheli, cinayeti itiraf ederken, bıçağı ise Seka Park mevkisinde denize attıklarını söyledi. Denizde yapılan aramada bıçak, ekipler tarafından bulundu. Firas S., Ceren İ. ve Ali İhsan Ç., sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.


Gurbetçi iş insanı cinayetinin 3 şüphelisi adliyede

Gurbetçi iş insanı cinayetinin 3 şüphelisi adliyede

Gurbetçi iş insanı cinayetinin 3 şüphelisi adliyede

Gurbetçi iş insanı cinayetinin 3 şüphelisi adliyede

Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Son Dakika Haberleri
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