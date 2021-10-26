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Günyüzü köylü pazarında son günler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Günyüzü köylü pazarında son günler

Yaklaşan kış öncesi sebze ve meyve satışı yapılan Günyüzü ilçesindeki köylü pazarında son günler yaşanıyor.

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Yaklaşan kış öncesi sebze ve meyve satışı yapılan Günyüzü ilçesindeki köylü pazarında son günler yaşanıyor.

Günyüzü ilçesinde köylüler, kendi bahçelerinde yetiştirdikleri ürünleri 5 ay boyunca, ilçe pazarında satışa çıkarıyorlar. Kış mevsimi yaklaştığından köylü pazarı son demlerini yaşıyor. Ekim ayının ortalarında başlayan çiğ düşmesinden dolayı bahçeler dondan etkilenerek kuruyor. Çiftçiler bahçelerden son mahsulleri toplayıp ilçe pazarına satışa getirdiler. - ESKİŞEHİR

Günyüzü köylü pazarında son günler

Günyüzü köylü pazarında son günler

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