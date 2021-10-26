Günyüzü köylü pazarında son günler
Yaklaşan kış öncesi sebze ve meyve satışı yapılan Günyüzü ilçesindeki köylü pazarında son günler yaşanıyor.
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Yaklaşan kış öncesi sebze ve meyve satışı yapılan Günyüzü ilçesindeki köylü pazarında son günler yaşanıyor.
Günyüzü ilçesinde köylüler, kendi bahçelerinde yetiştirdikleri ürünleri 5 ay boyunca, ilçe pazarında satışa çıkarıyorlar. Kış mevsimi yaklaştığından köylü pazarı son demlerini yaşıyor. Ekim ayının ortalarında başlayan çiğ düşmesinden dolayı bahçeler dondan etkilenerek kuruyor. Çiftçiler bahçelerden son mahsulleri toplayıp ilçe pazarına satışa getirdiler. - ESKİŞEHİR