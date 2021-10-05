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Günyüzü ilçesinde buğday ekimi başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Günyüzü ilçesinde buğday ekimi başladı

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinin farklı bölgelerinde buğday ekimleri başladı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'in Günyüzü ilçesinin farklı bölgelerinde buğday ekimleri başladı.

İlçedeki çiftçi araziler her ne kadar kurakta olsa bu yılda nasibini toprakta aramaktan vazgeçmedi. İlçenin Doğray Mahallesi'nde çiftçilik yapan Faruk Sarıkaya "Bu yaştan sonra iş değiştirecek durumumuz yok. Babamız çiftçiydi bizde ekmeğimizi topraktan kazanıyoruz. 2021 yılı çok kurak geçti, artan maliyetlerde cabası. Gübre, mazot, ilaç, tohum derken bize pek birşey kalmıyor. Allah tüm emektar çiftçilerimizin eneklerini zayi etmesin" dedi. - ESKİŞEHİR

Günyüzü ilçesinde buğday ekimi başladı

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Haber: Günyüzü ilçesinde buğday ekimi başladı - Haberler
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