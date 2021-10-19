Bugün ne pişirsem? diye düşünenler için, akşam yemeği tarifleri, gün menüsü, yemek menüsü, davet menüsü, menü önerileri, doğum günü menüsü, düğün menüsü, kuran menüsü, akşam yemeği menüsü tariflerini sizler için günün menüsü başlığı ile paylaşıyoruz. Peki, Günün menüsü | Fırında Tas Kebabı ve Tereyağlı Pirinç Pilavı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Bugün ne pişirsem, yemek tarifleri! | 19 Ekim 2021

FIRINDA TAS KEBABI TARİFİ

MALZEMELER

1 kg dana eti

1 kg patates

2 adet kuru soğan

3 adet domates

3 adet biber

1 yemek kaşığı tereyağı

Kekik, karabiber ve tuz

FIRINDA TAS KEBABI NASIL YAPILIR?

1-Etinizi kuşbaşı biçimde doğrayın ve tüm soğanları içine ekleyin. Soğan ve et karışımını haşlayın.

2-Patatesleri elma dilimi biçimde kesin ve bol yağda kızartın.

3-Fırın tepsisi içine patatesleri dizin, orta kısma da haşlanan etleri dizin. Son olarak domates ve biberleri de üzerine ekleyin. Baharatlarını da ekleyin ve üzerinde suyunu gezdirin.

4-Fırına koyduğunuz tepside etlerin üzerine bir kapak kapatıp bir süre pişirin, sonrasında kapağı kaldırıp bir süre daha pişirin. Etleri kızarınca tepsiyi ocaktan alabilirsiniz. Sıcak olarak servis etmeniz önerilir.

Tas kebabının yanında enfes lezzette tane tane pirinç pilavı hazırlamaya ne dersiniz. Tereyağı ile yapılan enfes lezzette tane tane pirinç pilavı hazırlayabileceksiniz.

TEREYAĞLI PİRİNÇ PİLAVI TARİFİ

MALZEMELER

1 su bardağı pirinç

1,5 su bardağı sıcak su ya da et suyu

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

Tuz

TEREYAĞLI PİRİNÇ PİLAVI NASIL YAPILIR?

1-Öncelikle pirinci sıcak su ve tuz karışımı içinde bir süre bekletin.

2-Tencerenin içine yağı ekleyin, ölçülü sıcak su ya da et suyunu da ekleyin ve ocağın altını yakın.

3-Su kaynadıktan sonra beklettiğiniz pirinçleri süzün, pirinçleri kaynamış suya ekleyin. Tuzu da ekleyip tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte suyunu çekene kadar bekleyin.

4-Ocağın altını kapadıktan sonra tencerenin üstünü havlu ya da kağıt peçete ile kapatıp demlenmesini bekleyin.

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