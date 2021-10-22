Günün haberleri nelerdir? 22 Ekim Bugün Türkiye ve dünyada neler olacak? Bugünün güncel gündem haberleri nedir? | 22 Ekim Cuma günün programı

Türkiye ve dünyadan politika haberler i, ekonomi haberler i, spor haberler i, kültür sanat haberler i ve gündem haberler i merak ediliyor. 22 Ekim günün haberler i nelerdir? 22 Ekim Bugün Türkiye ve dünyada neler olacak? Bugünün güncel gündem haberler i nedir? | 22 Ekim Cuma günün programı hakkındaki haberimiz sizlerle...

GÜNÜN HABERLERİ NELERDİR? | 22 EKİM CUMA

SİYASET HABERLERİ

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'na katılacak.

(İstanbul/14.30)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde 4. Uluslararası Necmettin Erbakan ve Milli Görüş Sempozyumu ile Ankara Kitap Fuarı'nın açılışına iştirak edecek.

(Ankara/10.30/13.30)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi toplantısına başkanlık edecek, Yenimahalle Belediyesi Havva Gürbüz Kreş ve Gündüz Bakımevi Açılışı, Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Tesisi Temel Atma Töreni'ne katılacak.

(Ankara/11.00/16.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu Toplantısı ve Sultanbeyli Millet Bahçesi İlk Fidanları İle Buluşuyor Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/10.00-15.00)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hak-İş Konfederasyonu 46. Kuruluş Yıl Dönümü ve Başkanlar Kurulu Toplantısı'na iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

3- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kosova Eğitim Bilim Teknoloji ve Yenilik Bakanlığında görüşme yapacak. Özer, görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyecek.

(Priştine)

4- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Karargahı'nda düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumlarına katılacak.

(Brüksel)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Enerji Kentler Birliği Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı'na iştirak edecek.

(Denizli/09.45)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu 19. Olağan Genel Kurulu'na katılacak.

(Ankara/14.30)

3- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Valiliği, Tarım ve Canlı Hayvan Fuarı'nı, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğini ziyaret edecek.

(Çorum/09.20-16.30)

4- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu kapanış oturumu ile Türkiye-Afrika İş Dünyası Ödül Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/14.30/16.00)

5- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, PTT 181. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlaması ve Sirkeci Büyük Postane Binası Dış Cephelerine Tuğra ve Aramaların Konumlandırılması Töreni ile 3. Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'na iştirak edecek.

(İstanbul/11.00-14.30)

6- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin finansal hizmetler istatistiklerini ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

7- TOBB, eylülde kurulan ve kapanan şirketlere ilişkin istatistikleri açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Kore'de resmi temaslarda bulunacak.

(Seul/Ankara)

2- Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerinin 6. turu sona erecek. Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, 6. tura ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

(Cenevre)

3- AB Liderler Zirvesi'nin ikinci gün toplantısı yapılacak.

4- NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumu düzenlenecek.

(Brüksel)

5- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ev sahipliğinde "Köklü Geçmiş, Güçlü Gelecek" temasıyla düzenlenecek "Türk Konseyi Medya Forumu" başlayacak.

(İstanbul/09.30)

2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Oş Devlet Üniversitesi, Oş İlahiyat Fakültesi ve İmam Hatip Lisesini ziyaret edecek, Özgen İmam Serahsi Camii ve Külliyesi açılış programına katılacak.

(Oş)

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin tanıtım toplantısına katılacak.

(İstanbul/11.00)

SPOR

1- Süper Lig'de 10. hafta mücadelesi, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Altay maçıyla başlayacak.

(Malatya/20.00)

2- TFF 1. Lig'in 10. hafta mücadelesi başlayacak, Eyüpspor-Adanaspor, MKE Ankaragücü-Manisa FK maçları yapılacak.

(İstanbul/Ankara/20.00)

3- TFF 3. Lig'de 9. hafta mücadelesi 2 ve 3. Gruplarda yapılacak 3 maçla başlayacak.

4- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 6. haftası başlayacak, 2 maç yapılacak.

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