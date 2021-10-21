Günün haberleri nelerdir? 21 Ekim Bugün Türkiye ve dünyada neler olacak? Bugünün güncel gündem haberleri nedir? | 21 Ekim Perşembe günün programı

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GÜNÜN HABERLERİ NELERDİR? | 21 EKİM ÇARŞAMBA

SİYASET HABERLERİ

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "1. Su Şurası"na Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile iştirak edecek.

(İstanbul/15.00)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ankara Üniversitesi 75. Yıl Kutlama Programı ve 2021-2022 Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katılacak, akademik yılın ilk dersini verecek.

(Ankara/14.00)

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "1. Su Şurası"na katılacak.

(Ankara/14.00)

4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Susuz'da Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kadın üyeleriyle, Halk Eğitim Merkezi'nde muhtarlar, STK temsilcileri ve kanaat önderleri ile bir araya gelecek. Susuz Belediyesi'ne, Çamçavuş köyüne ve Kasaplar Çarşısı esnafına ziyarette bulunacak Kılıçdaroğlu, "Üye Katılım Toplantısı"na iştirak edecek.

(Kars/09.00-14.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda, Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/14.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kosova'yı ziyaret ediyor.

(Priştine)

EKONOMİ FİNANS HABERLERİ

1- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye-Afrika 3. Ekonomi ve İş Forumu kapsamında, Afrika Birliği Komisyonu Komiseri Albert Muchanga ile görüşecek, "Türkiye-Afrika Ortaklığını Derinleştirme: Ticaret, Yatırım, Teknoloji ve Lojistik" konulu Bakanlar Toplantısı'nda açıklama yapacak.

(İstanbul/09.30/12.45)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda faiz kararını açıklayacak.

- TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/14.00/14.30)

3- TÜİK, ekim ayı Tüketici Güven Endeksini, yılın ikinci çeyreğine ilişkin hanehalkı yurt içi turizm istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ HABERLERİ

1- Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerinin 6'ncı turu Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'in ara buluculuğunda devam edecek.

(Cenevre)

2- İki gün sürecek AB Liderler Zirvesi'nin ilk gün toplantısı yapılacak.

(Brüksel)

3- NATO Savunma Bakanlarının iki günlük toplantısı başlayacak.

(Brüksel)

4- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR HABERLERİ

1- UEFA Avrupa Ligi gruplarında 3. hafta maçları tamamlanacak; D Grubu'nda Fenerbahçe, Belçika'nın Royal Antwerp takımını konuk edecek; E Grubu'nda Galatasaray deplasmanda Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımıyla karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.45/Moskova/22.00)

2- A Milli Kadın Futbol Takımı, 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda Bulgaristan'la karşılaşacak.

(İstanbul/18.00)

3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Anadolu Efes, Rusya'nın Unics Kazan takımını konuk edecek; Fenerbahçe Beko, İspanya'nın Real Madrid takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.00/Madrid/22.00)

4- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın 2. haftasında deplasmanda, B Grubu'nda Elazığ İl Özel İdare Romanya'nın ACS Sepsi-SIC takımıyla, D Grubu'nda Nesibe Aydın İsrail'in Neve David Ramla takımıyla karşılaşacak.

(Sfantu Gheorghe/19.00/Ramla/21.00)

5- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 4. haftasından Tekirdağspor-Kastamonu Belediyespor karşılaşması oynanacak.

(Tekirdağ/14.00)

6- Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu (TMPF) Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılacak.

(Ankara/10.00)

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