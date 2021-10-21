Günün duası: 21 Ekim Perşembe günün duası nedir? Günün duası, günün hadisi, günün ayeti nedir? Bugün için günün duası nedir?
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Ey insanların rabbi! Rahatsızlığı gider. Şifa veren Sensin. Senin vereceğin şifadan başka şifa yoktur. Öyle şifa ver ki hiç hastalık izi ...
(Müslim, "Selâm", 47)
Ölçüyü düzgün tutasınız ve eksik tartmayasınız.
(Rahmân, 55/9)
Kıyamet gününde hiç kimse; ömrünü nerede tükettiğinden, ilmiyle neler yaptığından, malını nereden kazanıp nerede harcadığından, vücudunu nerede ...
(Tirmizî, "Kıyâmet", 1)
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