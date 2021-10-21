Günün duası: 21 Ekim Perşembe günün duası nedir? Günün duası, günün hadisi, günün ayeti nedir? Bugün için günün duası nedir?

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21 EKİM PERŞEMBE GÜNÜN DUASI NEDİR?

Ey insanların rabbi! Rahatsızlığı gider. Şifa veren Sensin. Senin vereceğin şifadan başka şifa yoktur. Öyle şifa ver ki hiç hastalık izi ...

(Müslim, "Selâm", 47)

21 EKİM PERŞEMBE GÜNÜN AYETİ NEDİR?

Ölçüyü düzgün tutasınız ve eksik tartmayasınız.

(Rahmân, 55/9)

21 EKİM PERŞEMBEGÜNÜN HADİSİ NEDİR?

Kıyamet gününde hiç kimse; ömrünü nerede tükettiğinden, ilmiyle neler yaptığından, malını nereden kazanıp nerede harcadığından, vücudunu nerede ...

(Tirmizî, "Kıyâmet", 1)

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