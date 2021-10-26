GÜNLÜK FAALİYET PLANI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

GÜNLÜK FAALİYET PLANI

Habermetre - Haberler | Toplum
GÜNLÜK FAALİYET PLANI

DERE MEYDANI SOKAK DR. HAKKI GÖRENLİ SOKAK ŞADIRVAN SOKAK KIRKOVA CAD. ŞEHİT AHMET ATEŞE YÖRÜK SOKAK Yapılacak İş ASFALT BAKIM ONARIM VE YENİLEME ÇALIŞMASI Araç ve Ekipman 1 BECOLODER 1 BOBCAT 1 KAMYON, 1 SİLİNDİR Ekip Sorumlusu.

Haberi Kaydet

DERE MEYDANI SOKAK DR. HAKKI GÖRENLİ SOKAK ŞADIRVAN SOKAK KIRKOVA CAD. ŞEHİT AHMET ATEŞE YÖRÜK SOKAK

Yapılacak İş

ASFALT BAKIM ONARIM VE YENİLEME ÇALIŞMASI

Araç ve Ekipman

1 BECOLODER 1 BOBCAT 1 KAMYON, 1 SİLİNDİR

Ekip Sorumlusu

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title