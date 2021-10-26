GÜNLÜK FAALİYET PLANI
DERE MEYDANI SOKAK DR. HAKKI GÖRENLİ SOKAK ŞADIRVAN SOKAK KIRKOVA CAD. ŞEHİT AHMET ATEŞE YÖRÜK SOKAK Yapılacak İş ASFALT BAKIM ONARIM VE YENİLEME ÇALIŞMASI Araç ve Ekipman 1 BECOLODER 1 BOBCAT 1 KAMYON, 1 SİLİNDİR Ekip Sorumlusu.
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DERE MEYDANI SOKAK DR. HAKKI GÖRENLİ SOKAK ŞADIRVAN SOKAK KIRKOVA CAD. ŞEHİT AHMET ATEŞE YÖRÜK SOKAK
Yapılacak İş
ASFALT BAKIM ONARIM VE YENİLEME ÇALIŞMASI
Araç ve Ekipman
1 BECOLODER 1 BOBCAT 1 KAMYON, 1 SİLİNDİR
Ekip Sorumlusu
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