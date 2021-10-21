GÜNLÜK FAALİYET PLANI

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REŞADİYE MAH. MUHİTTİN MAH. KAZIMİYE MAH. Faaliyet Yapılacak Cadde - Sokak YENİ EVLER 2. SOKAK ŞİNASİ KURŞUN CAD. BAĞLAR İÇİ 2. SOKAK YAKUT SOKAK CAHİT SITKI TARANCI CAD.

REŞADİYE MAH. MUHİTTİN MAH. KAZIMİYE MAH.

Faaliyet Yapılacak Cadde - Sokak

YENİ EVLER 2. SOKAK ŞİNASİ KURŞUN CAD. BAĞLAR İÇİ 2. SOKAK YAKUT SOKAK CAHİT SITKI TARANCI CAD. KOLLUK SOKAK

Yapılacak İş

ASFALT BAKIM ONARIM VE YENİLEME ÇALIŞMASI

Araç ve Ekipman

1 BECOLODER 1 BOBCAT 1 KAMYON, 1 SİLİNDİR

Ekip Sorumlusu

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