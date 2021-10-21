GÜNLÜK FAALİYET PLANI
REŞADİYE MAH. MUHİTTİN MAH. KAZIMİYE MAH. Faaliyet Yapılacak Cadde - Sokak YENİ EVLER 2. SOKAK ŞİNASİ KURŞUN CAD. BAĞLAR İÇİ 2. SOKAK YAKUT SOKAK CAHİT SITKI TARANCI CAD.
REŞADİYE MAH. MUHİTTİN MAH. KAZIMİYE MAH.
Faaliyet Yapılacak Cadde - Sokak
YENİ EVLER 2. SOKAK ŞİNASİ KURŞUN CAD. BAĞLAR İÇİ 2. SOKAK YAKUT SOKAK CAHİT SITKI TARANCI CAD. KOLLUK SOKAK
Yapılacak İş
ASFALT BAKIM ONARIM VE YENİLEME ÇALIŞMASI
Araç ve Ekipman
1 BECOLODER 1 BOBCAT 1 KAMYON, 1 SİLİNDİR
Ekip Sorumlusu
Habermetre - Son Dakika Haberleri