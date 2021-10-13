GÜNLÜK FAALİYET PLANI

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ŞEYHSİNAN MAH. KEMALETTİN MAH. CEMALİYE MAH. Faaliyet Yapılacak Cadde - Sokak KARANFİL 3. SOKAK DERİYOL 1. SOKAK KIRKOVA CAD. KÖMÜR PAZARI CAD. RÜZGAR SOKAK Yapılacak İş MÜTEAHHİT KALDIRIM VE KİLİTTAŞI YAPILMASI Araç ve Ekipman.

ŞEYHSİNAN MAH. KEMALETTİN MAH. CEMALİYE MAH.

Faaliyet Yapılacak Cadde - Sokak

KARANFİL 3. SOKAK DERİYOL 1. SOKAK KIRKOVA CAD. KÖMÜR PAZARI CAD. RÜZGAR SOKAK

Yapılacak İş

MÜTEAHHİT KALDIRIM VE KİLİTTAŞI YAPILMASI

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