GÜNLÜK FAALİYET PLANI
ŞEYHSİNAN MAH. KEMALETTİN MAH. CEMALİYE MAH. Faaliyet Yapılacak Cadde - Sokak ZİYABEY CAD. ULUYOL SOKAK KARANFİL 3. SOKAK KARANFİL CAD. ÖĞRETMEN EVLER CAD. ŞADIRVAN SOKAK DERE MEYDANI SOKAK TAHTAKÖPRÜ SOKAK Yapılacak İş MÜTEAHHİT KALDIRIM VE KİLİTTAŞI YAPILMASI Araç ve Ekipman.
ŞEYHSİNAN MAH. KEMALETTİN MAH. CEMALİYE MAH.
Faaliyet Yapılacak Cadde - Sokak
ZİYABEY CAD. ULUYOL SOKAK KARANFİL 3. SOKAK KARANFİL CAD. ÖĞRETMEN EVLER CAD. ŞADIRVAN SOKAK DERE MEYDANI SOKAK TAHTAKÖPRÜ SOKAK
Yapılacak İş
MÜTEAHHİT KALDIRIM VE KİLİTTAŞI YAPILMASI
Araç ve Ekipman
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