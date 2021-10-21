Koronavirüs günlük tablo! 21 Ekim bugünkü korona tablosu son dakika! Bugün kaç korona vakası var?
Günlük covid tablosu! Bugünkü koronavirüs tablosu hakkında detaylar araştırılıyor. 21 Ekim 2021 tarihli verilerde en çok vaka sayıları dikkat çekiyor. Dün vaka sayısının artmasının ardından Fahrettin Koca önemli açıklamalar ve uyarılarda bulunmuştu. Günlük covid tablosu! Bugünkü koronavirüs tablosu son dakika! Bugün kaç korona vakası var?
Bugün kaç korona vakası var? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 21 Ekim korona tablosu açıklandı mı? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın resmi sosyal medya hesaplarından vaka sayısı, hasta sayısı, vefat sayısı, iyileşen hasta sayılarının olduğu koronavirüs tablosu açıklanıyor. Korona vaka sayısı 21 Ekim verileri açıklandı mı?
Korona vaka sayısı 21 Ekim verileri akşam saatlerinde Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanacak. Son açıklanan veriler ise tedirgin etti. Bir süredir 30 binin altında kaydedilen korona vaka sayıları yeniden 30 bin sınırına yaklaştı.
Koronavirüs 21 Ekim Perşembe günü verileri akşam saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sağlık Bakanlığı'nın " https://covid19.saglik.gov.tr/ " sitesi tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.
En güncel koronavirüs tablosuna göre; 19 Ekim Pazar tarihi itibariyle Türkiye'de son 24 saatte 361 bin 350 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 760 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Türkiye, nüfusa kıyasla aşı oranı en iyi ülkeler arasında. Buna rağmen, günlük vaka ve can kaybı sayılarımız arasında belirgin farklar var. Aşı her yerde benzer etkiyi göstereceğine göre, acaba nerede hata yapıyoruz? Tedbirlerde zayıfız." açıklamasında bulundu.
21 Ekim Perşembe koronavirüs tablosu henüz açıklandı.
21 Ekim korona tablosu açıklandı.
21 Ekim Perşembe günü 362.213 kişiye test uygulanmıştır.
21 Ekim Perşembe 362.213 kişiye uygulanan testten 28.465 kişide koronavirüs vakasına rastlanmıştır.
21 Ekim Perşembe günü 198 vatandaşımız koronavirüs vakası nedeniyle vefat etmiştir.
21 Ekim Perşembe günü 29.160 vatandaşımız koronavirüsü yenmiştir.