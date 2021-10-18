Günlük aşılamanın azaldığı Karabük'te haftalık vaka sayısı 991'e ulaştı - Haberler
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Günlük aşılamanın azaldığı Karabük'te haftalık vaka sayısı 991'e ulaştı

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Haberler | Sağlık

Günlük aşılamanın azaldığı Karabük'te haftalık vaka sayısı 991'e ulaştı Korona virüs vaka yoğunluğunun en çok arttığı 10 il arasında yer alan Karabük'te haftalık vaka sayısı 991'e yükseldi.

KARABÜK (İHA) - Günlük aşılamanın azaldığı Karabük'te haftalık vaka sayısı 991'e ulaştı

KARABÜK - Korona virüs vaka yoğunluğunun en çok arttığı 10 il arasında yer alan Karabük'te haftalık vaka sayısı 991'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı illere göre haftalık korona virüs vaka sayısı tablosunda Karabük vakaların en çok arttığı 10 il arasında yer alıyor. 2-8 Ekim tarihleri arasındaki haftalık vaka sayısı 100 bin kişide 408,02 olarak belirlendi. 243 bin nüfusa sahip olan kentte haftalık vaka sayısı 991'i buldu.

Okulların açılmasıyla beraber hareketliliğin daha da arttığı ve hastanede Covid-19 nedeniyle yatan pozitifli hasta sayısının 70'e ulaştığı kentte yoğun bakımda tedavisi devam eden 20 hastadan 15'inin entübe durumunda olduğu öğrenildi.

Aşılama çalışmalarının günlük bin kişinin altına düştüğü kentte İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından ailelerinin izniyle gönüllü olan öğrenciler içinde okullarda aşılama çalışması başlatıldı.

Günlük aşılamanın azaldığı Karabük'te haftalık vaka sayısı 991'e ulaştı

Günlük aşılamanın azaldığı Karabük'te haftalık vaka sayısı 991'e ulaştı

Günlük aşılamanın azaldığı Karabük'te haftalık vaka sayısı 991'e ulaştı

Günlük aşılamanın azaldığı Karabük'te haftalık vaka sayısı 991'e ulaştı
İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Son Dakika Haberleri
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