Güngören Kültür ve Yaşam Merkezi açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Güngören Belediyesinin ortaklaşa kullandığı Güngören Kültür ve Yaşam Merkezi'nin resmi açılışı yapıldı.

???????Açılışta konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Güngören'in kendi yaşamı açısından özel bir yere sahip olduğunu, ilk işini burada yaptığını ve ailesine ait mülkünün hala durduğunu söyledi.

Kültür ve Yaşam Merkezi'nin mayıs ayından beri hizmet verdiğini ve bünyesinde kreş bulunduğunu anlatan İmamoğlu, 450 kişilik sosyal tesis de olduğunu, burada düğün, davet, nişan ve balonun yapılacağını, aynı zamanda Güngören Belediyesi tarafından da nikah salonu olarak da kullanılacağını belirtti.

Merkezde aynı zamanda spor eğitim merkezi ve otopark da bulunduğunu kaydeden İmamoğlu, "Sosyal yaşamı canlandıracak, güzelleştirecek ve renklendirecek böylesi güzel bir kültür, yaşam merkezini açmanın da hayata geçirmenin de keyfini yaşıyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesen İmamoğlu, Kültür ve Yaşam Merkezi'ni gezdi.

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