Güngören'de yurda kaçak yollarla sokulan 45 papağan ele geçirildi

İSTANBUL (DHA) - GÜNGÖREN'de yurda kaçak yollarla sokulduğu belirlenen değişik cinslerde 45 papağan ve 25 papağan yumurtası ele geçirildi. Beslenmesi ve ticaretinin yapılması yasak olan papağanlar, Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edilirken, konu ile ilgili 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. İş yerine yapılan baskın anları da kameraya yansıdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Güngören Akıncılar Mahallesi üzerinde bulunan dükkan içerisinde yurda kaçak yollarla sokulduğu ve "CITES" (Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme) kapsamında bulunan hayvanların olduğu ihbarını aldı. Harekete geçen polis ekipleri, hayvanların bulunduğu dükkana baskın düzenledi. Baskında, 41 adet yetişkin Nymphicus Hollandicus Papağan (Hollanda Türü) 2 adet bebek Nymphicus Hollandicus Papağan, 2 adet CİTES kapsamında Fişher türü papağan (Avustralya Türü) ile 25 adet papağan yumurtası olmak üzere toplamda 45 adet Papağan ve 25 adet yumurta ele geçirdi. Ele geçirilen papağanla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edilirken, konu ile ilgili yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.