Güngören'de yankesicilik yapan 2 kişi suçüstü yakalandı

FATİH, İSTANBUL (AA) - Güngören'de yankesicilik yöntemiyle daha önce yabancı uyruklu 3 kişinin parasını çalan 2 zanlı, aynı yerde suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki döviz bürosunun yakınlarında kimliği belirsiz kişilerce yankesicilik yöntemiyle yabancı uyruklu 3 kişinin 20 bin lirası ile 8 bin 700 doları çalındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik kamerası görüntülerinden zanlıların kimlik bilgilerini tespit etti.

Söz konusu iş yerini izlemeye alan polis, şüpheli O. A. ve R.G'yi 25 Ekim'de aynı yerde suçüstü yakaladı. İki zanlı üzerinde yapılan aramada 22 bin 335 lira para ele geçirildi.

O. A'nın yoklama kaçağı olduğu ve hakkında "silahla tehdit" suçundan aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.G. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, O. A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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