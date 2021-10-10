GÜNGÖREN'DE DÜĞÜN KONVOYUNDAKİ MOTOSİKLETLİ MAGANDA YAKALANDI

GÜNGÖREN'de, yolu trafiğe kapatarak drift yapan ve lastik yakan düğün konvoyundaki motosiklet sürücülerinden Hacı Eymen A. yakalandı. 60 gün süreyle sürücü belgesi geri alınan Hacı Eymen A.'ya 6 bin 700 lira para cezası uygulandı. Olay, 7 Ekim Perşembe günü akşam saatlerinde Güngören Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, damadın arkadaşları motosikletlerle yolu keserek düğün konvoyunun önüne geçti. Ardından motosikletle yolda drift yaparak, lastik yaktı. Diğer sürücüler, yolun toz duman içinde kalmasına tepki gösterdi. Yaşananlar da cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler üzerine harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, motosiklet sürücülerinden Hacı Eymen A.'yı yakaladı. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 671-D maddesinde yer alan drift suçundan 6 bin 700 lira idari para cezası uygulanan Hacı Eymen A.'nın sürücü belgesi de 60 gün süreyle geri alındı. Sürücü Hacı Eymen A.'nın 34 CTA 852 plakalı motosikleti de 60 gün süreyle trafikten men edildi. Ayrıca sürücü Hacı Eymen A. hakkında Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan da adli işlem yapılmak üzere Atışalanı Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi. Öte yandan diğer motosiklet sürücülerinin de yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri