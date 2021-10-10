GÜNGÖREN'DE DÜĞÜN KONVOYUNDAKİ MOTOSİKLETLİ MAGANDA YAKALANDI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

GÜNGÖREN'DE DÜĞÜN KONVOYUNDAKİ MOTOSİKLETLİ MAGANDA YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GÜNGÖREN'de, yolu trafiğe kapatarak drift yapan ve lastik yakan düğün konvoyundaki motosiklet sürücülerinden Hacı Eymen A. yakalandı.

GÜNGÖREN'de, yolu trafiğe kapatarak drift yapan ve lastik yakan düğün konvoyundaki motosiklet sürücülerinden Hacı Eymen A. yakalandı. 60 gün süreyle sürücü belgesi geri alınan Hacı Eymen A.'ya 6 bin 700 lira para cezası uygulandı. Olay, 7 Ekim Perşembe günü akşam saatlerinde Güngören Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, damadın arkadaşları motosikletlerle yolu keserek düğün konvoyunun önüne geçti. Ardından motosikletle yolda drift yaparak, lastik yaktı. Diğer sürücüler, yolun toz duman içinde kalmasına tepki gösterdi. Yaşananlar da cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler üzerine harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, motosiklet sürücülerinden Hacı Eymen A.'yı yakaladı. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 671-D maddesinde yer alan drift suçundan 6 bin 700 lira idari para cezası uygulanan Hacı Eymen A.'nın sürücü belgesi de 60 gün süreyle geri alındı. Sürücü Hacı Eymen A.'nın 34 CTA 852 plakalı motosikleti de 60 gün süreyle trafikten men edildi. Ayrıca sürücü Hacı Eymen A. hakkında Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan da adli işlem yapılmak üzere Atışalanı Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi. Öte yandan diğer motosiklet sürücülerinin de yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

GÜNGÖREN'DE DÜĞÜN KONVOYUNDAKİ MOTOSİKLETLİ MAGANDA YAKALANDI

GÜNGÖREN'DE DÜĞÜN KONVOYUNDAKİ MOTOSİKLETLİ MAGANDA YAKALANDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Meral Akşener Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Akkaya Bülent Ersoy İdo Tatlıses Demet Özdemir
Spor Cristiano Ozan Tufan Ersun Yanal Fatih Terim Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatma Şahin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: GÜNGÖREN'DE DÜĞÜN KONVOYUNDAKİ MOTOSİKLETLİ MAGANDA YAKALANDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.10.2021 10:51:07. #1.17#