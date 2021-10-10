Güngören'de at arabasıyla rögar kapağı hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı - Haberler
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Güngören'de at arabasıyla rögar kapağı hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Haberler | Güncel

Güngören'de, at arabasıyla hurda toplayan 4 kadının rögar kapağı çalma anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

Güngören'de, at arabasıyla hurda toplayan 4 kadının rögar kapağı çalma anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Arı Sokak'ta dün sabah erken saatlerde at arabasıyla hurda toplayan 4 kadın, kaldırımdaki rögar kapağını sökerek çaldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, at arabasıyla sokağa gelen 4 kadın birinin, kaldırımdaki rögar kapağını söktüğü, kapağı kaldıramayınca yardım istediği kişiyle kapağı at arabasına yüklediği, daha sonra at arabasıyla olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

Polis ekiplerinin olaya ilişkin çalışması sürüyor.

Güngören'de at arabasıyla rögar kapağı hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı

Güngören'de at arabasıyla rögar kapağı hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı

Güngören'de at arabasıyla rögar kapağı hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı

Güngören'de at arabasıyla rögar kapağı hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı
AA / Mehmet Ali Derdiyok - Son Dakika Haberleri
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Haber: Güngören'de at arabasıyla rögar kapağı hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı - Haberler
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