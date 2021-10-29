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Güneydoğu Anadolu Bölgesi için sağanak uyarısı yapıldı

AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Güncel
Güneydoğu Anadolu Bölgesi için sağanak uyarısı yapıldı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yarın sağanak bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yarın sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sağanak olacak.

Yağışların Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Bitlis çevreleri ile Adıyaman'ın doğu, Elazığ'ın güney ve doğu, Muş ve Bingöl'ün güney ve Mardin'in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması öngörülüyor.

Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Son Dakika Haberleri
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