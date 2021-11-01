Güney Sudan, Sudan'daki taraflara "diyalog" çağrısı yaptı

Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in Danışmanı Tut Gulwak, Sudan ordusu komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile ülkedeki son gelişmeleri ele alarak, "diyalog" çağrısında bulundu.

Sudan devlet televizyonunun haberine göre, dün başkent Hartum'a gelen Gulwak, ordu komutanı Burhan ve Hızlı Destek Kuvvetleri komutanı Orgeneral Muhammed Hamdan Dagalu Hmidti ile ayrı ayrı görüştü.

Görüşmelerde, ülkedeki son gelişmeler masaya yatırıldı.

Güney Sudan Devlet Başkanı Danışmanı Gulwak, mevcut krizin çözümü için tüm taraflara "diyalog" çağrısı yaptı.

Sudan'da 25 Ekim sabahı Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmış, ertesi gün Hamduk'un serbest bırakıldığı açıklanmıştı.

Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini ve Sudan'daki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.

Sudan'da OHAL'in 8. gününde yönetim belirsizliği sürüyor.

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