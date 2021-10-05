Güney Sudan'daki etnik çatışmalarda 35 kişi öldü

Güney Sudan'ın kuzeyindeki etnik çatışmalar nedeniyle 35 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberler e göre, Warrap eyaletindeki 4 etnik topluluğun mensupları arasındaki çatışmalarda 35 kişi yaşamını yitirdi, 80 kişi yaralandı.

Çatışmaların hayvancılık yapılan bölgede sığır hırsızlığından ve geçmişteki husumetlerden kaynaklandığını belirten eyalet yetkilileri, yaralılara müdahale için insani yardım kuruluşlarından destek istedi.

Sel nedeniyle yolların tahrip olması sonucu güvenlik güçlerinin bölgeye ulaşamadığı kaydedildi.