Güney Kore, Kuzey Kore'ye karşı caydırıcılığını güçlendirmeyi planlıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Güney Kore, Kuzey Kore'ye karşı caydırıcılığını güçlendirmeyi planlıyor

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel
Güney Kore, Kuzey Kore'ye karşı caydırıcılığını güçlendirmeyi planlıyor

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze tehditlerine karşı caydırıcılığını güçlendirmeyi planladığını duyurdu.

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze tehditlerine karşı caydırıcılığını güçlendirmeyi planladığını duyurdu.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığının (JCS) yayımladığı yıllık parlamento denetim raporunda, Seul'un saldırı ve füze savunma kapasitesini geliştirdiği bildirildi.

Ordudan yapılan açıklamada, Güney Kore'nin, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze tehditlerine karşı savunma kapasitesini güçlendirmeyi planlandığı belirtildi. ???????

JCS raporuna atıfta bulunulan açıklamada, "Kuzey Kore nükleer ve füze kapasitesini güçlendirmeye devam ediyor, nükleer silahlardan arınma müzakereleri uzun süredir bekliyor." ifadeleri kullanıldı.

Kuzey Kore son bir ayda 4 kez füze denemesi yaptı.

ABD ve Güney Kore ağustos ayında yıllık ortak tatbikatlarını gerçekleştirmiş, bu durum Kuzey Kore tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Meral Akşener Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Düm Tek Tek Aleyna Tilki Burak Sergen
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Burak Yılmaz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mimar Sinan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Güney Kore, Kuzey Kore'ye karşı caydırıcılığını güçlendirmeyi planlıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 16:13:41. #1.17#