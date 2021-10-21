Güney Kore bandıralı balıkçı teknesi Japonya açıklarında battı - Haberler
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Güney Kore bandıralı balıkçı teknesi Japonya açıklarında battı

AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Güney Kore bandıralı balıkçı teknesi Japonya açıklarında battı

Japonya'nın batısındaki Şimane eyaleti açıklarında, Güney Kore bandıralı balıkçı teknesinin battığı bildirildi.

Japonya'nın batısındaki Şimane eyaleti açıklarında, Güney Kore bandıralı balıkçı teknesinin battığı bildirildi.

Japonya Sahil Güvenliği, Şimane'nin 200 kilometre açığında alabora olan balıkçı teknesinin mürettebatına ulaşılmaya çalışıldığını açıkladı.

Güney Kore Sahil Güvenliğinden 8 dalgıcın katıldığı kurtarma çalışmalarında, 9 kişilik mürettebattan 3'üne ulaşılırken bu kişilerden 2'sinin hayatta olduğu 1'inin durumunun ise henüz bilinmediği belirtildi.

Hızı saatte yaklaşık 60 kilometreye varan şiddetli rüzgarların etkili olduğu bölgede, mürettebattan diğer 6 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri
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