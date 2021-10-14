Güney Ege'de yarın fırtına bekleniyor

Güney Ege'de yarın 6 ila 8 kuvvetinde fırtına öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Güney Ege'de güney ve güneydoğu yönlerden rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.