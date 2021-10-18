Güney Afrika'nın Enerji Sektörü G20 Ülkeleri İçerisinde Karbon Yoğunluğu En Yüksek Olan Sektör

Uluslararası İklim Şeffaflığı Raporu'na göre, Güney Afrika'nın enerji sektörü, kömüre olan yoğun bağımlılığı nedeniyle G20 ülkeleri arasında en yüksek karbon yoğunluğuna sahip sektör durumunda.

Geçen yıl, Güney Afrika'nın toplam birincil enerji sunumunun dörtte üçü (%74), G20 ortalaması olan %31'in iki katından fazlası olarak kömürün yakılmasıyla elde edildi.

Cape Town Üniversitesi Enerji Sistemleri Araştırma Grubu'ndan araştırmacı ve raporun başyazarı Bryce McCall, sonuç olarak ülkenin kişi başına karbon salınımlarının G20 ortalamasının 1, 22 katı olduğunu belirtti.

McCall, "İklim Şeffaflığı Raporu göstermektedir ki, G20'nin tümünde olduğu gibi Güney Afrika'da da şu an varolan karbon salınımı yörüngesi küresel ısınmayı 1, 5 °C ile sınırlama hedefiyle uyumlu değil. Güney Afrika'nın kömüre olan bağımlılığı daha temiz enerji kaynaklarına iyi yönetilen, adil bir geçişin gerekliliğini ortaya koyuyor. " yorumunu yapıyor.

McCall, "Güney Afrika'nın kömür sektörünün büyüklüğü ile ülkenin yüksek işsizlik oranı göz önüne alındığında, adil bir geçişe hazırlanmak çok önemli bir girişimdir. " yorumunu da ekliyor.

İklim Şeffaflığı Raporu, Güney Afrika'nın yeni fosil yakıt projelerine yatırım yapmak yerine yenilenebilir enerji kapasitesini büyütmeye odaklanarak iklim hedeflerini geliştirebileceğini vurguluyor. Raporda yazılanlara göre Güney Afrika bunun yanısıra İklim Değişikliği Yasasını çıkarabilir ve ülkesinin sanayi sektörünü karbondan arındırmak için politikalar uygulayabilir.

Çalışma, geçen yıl Güney Afrika'nın yenilenebilir enerji kaynaklarından ürettiği elektriğin ülkedeki toplam elektrik üretiminin %7, 6'sını oluşturduğunu, sözkonusu oranın önceki yıllara göre önemli bir artışa karşılık geldiğini, ancak yine de G20 ortalaması olan %28, 7'nin oldukça gerisinde kaldığını göstermekte.

Kaynak: Miningweekly

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

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