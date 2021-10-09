Güney Afrika, İsrail'in Afrika Birliği gözlemciliğine karşı Filistin'le ortak hareket edecek - Haberler
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Güney Afrika, İsrail'in Afrika Birliği gözlemciliğine karşı Filistin'le ortak hareket edecek

AA / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel
Güney Afrika, İsrail'in Afrika Birliği gözlemciliğine karşı Filistin'le ortak hareket edecek

Güney Afrika ve Filistin, İsrail'in Afrika Birliğine gözlemci üye kabul edilmesi kararının iptali konusunda ortak mücadele etme kararı aldı.

Güney Afrika ve Filistin, İsrail'in Afrika Birliğine gözlemci üye kabul edilmesi kararının iptali konusunda ortak mücadele etme kararı aldı.

Filistin Dışişleri Bakanı Riad Malki, Güney Afrika'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında, Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Naledi Pandor ile bir araya geldi.

Görüşme sonrasında yayınlanan ortak bildiride, "Filistin topraklarının devam eden işgali ve İsrail rejiminin saldırgan eylemleri Ortadoğu'da güvenlik ve istikrarı baltalıyor" ifadesi kullanıldı.

Bildiride, Güney Afrika ve Filistin'in "işgalci güç" İsrail'e Afrika Birliği gözlemci statüsü verilmesi kararını tersine çevirmeye yönelik ortak çaba göstereceği kaydedildi.

Güney Afrika'nın, uluslararası kamuoyunun Filistin ve Orta Doğu Barış Süreci üzerine yeniden odaklanmasını amaçlayan girişimleri desteklemeye kararlı olduğunun vurgulandığı bildiride, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, tam egemen ve yaşayabilir bir Filistin Devleti'nin meşru bir şekilde kurulması talep edildi.

Bildiride ayrıca, Güney Afrika ve Filistin arasında yakın siyasi, ekonomik ve sosyal işbirliğinin geliştirilmesi için çalışmalar yürütüleceği belirtildi.

İsrail'in gözlemci üye kabul edilmesi

Afrika Birliği Komisyonu, 22 Temmuz'da İsrail'in gözlemci üyeliğini kabul etti.

Güney Afrika, Namibya, Botsvana, Mısır, Cezayir, Komor Adası, Tunus, Cibuti, Moritanya ve Libya gibi ülkeler karara itiraz ettiklerini duyurdu.

İsrail, Afrika Birliği Örgütü'nün (OAU) 2002'de yeniden yapılandırılarak Afrika Birliği'ne (AfB) dönüştükten sonra gözlemci üyeliğini kaybetmişti.

Filistin-İsrail meselesinde iki devletli çözümü destekleyen Afrika Birliği, şimdiye kadar İsrail'in gözlemci üye olma çabalarını tüm girişimlere rağmen reddetmişti.

Komisyonun aldığı karara karşı çıkan devletlerin bir sonraki liderler zirvesinde konuyu gündeme taşıyarak, karardan geri adım atılmasına çalışacağı tahmin ediliyor.

AA / Murat Özgür Güvendik - Son Dakika Haberleri
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