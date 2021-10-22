Güney Afrika'da kaçak avcı fil tarafından öldürüldü
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin dünyaca ünlü safari merkezlerinden Kruger Milli Parkı'nda bir kaçak avcının fil tarafından ezilerek öldürüldüğü bildirildi.
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin dünyaca ünlü safari merkezlerinden Kruger Milli Parkı'nda bir kaçak avcının fil tarafından ezilerek öldürüldüğü bildirildi.
Kruger Milli Parkı'ndan yapılan açıklamada, parkın girişe izin verilmeyen bölgelerinden Stolznek'te fil saldırısı sonucu hayatını kaybetmiş bir kaçak avcının cesedine ulaşıldığı belirtildi.
Açıklamada, yapılan incelemeler sonucunda bir fil tarafından ezilerek öldürüldüğü tespit edilen maktulün cesedinin suç ortakları tarafından geride bırakılmış olabileceği ifade edildi.
Maktülün kimliğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Krugger Park'ında geçen yıl bir kaçak avcı, aslan saldırısında hayatını kaybetmişti.
Aslanlar tarafından parçalanan avcının yalnızca kafatası bulunmuştu.
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