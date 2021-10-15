Güney Afrika'da insan kaçakçılarının alıkoyduğu 50 Etiyopyalı kurtarıldı - Haberler
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Güney Afrika'da insan kaçakçılarının alıkoyduğu 50 Etiyopyalı kurtarıldı

AA / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel
Güney Afrika'da insan kaçakçılarının alıkoyduğu 50 Etiyopyalı kurtarıldı

Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde, insan kaçakçıları tarafından alıkonulan Etiyopya uyruklu 50 kişinin, polisin operasyonuyla kurtarıldığı bildirildi.

Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde, insan kaçakçıları tarafından alıkonulan Etiyopya uyruklu 50 kişinin, polisin operasyonuyla kurtarıldığı bildirildi.

Polis sözcülüğünden yapılan açıklamada, ihbar üzerine kentin Lenasia bölgesindeki bir eve operasyon düzenleyen güvenlik güçlerinin, alıkonulan 50 Etiyopyalıya ulaştığı belirtildi.

Güney Afrika'da yaşayan ailelerine kavuşmak için ülkeye gelen bu kişilerin, kaçakçılar tarafından ailelerinden fidye talebiyle rehin tutuldukları ifade edildi.

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

AA / Murat Özgür Güvendik - Son Dakika Haberleri
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