Güney Afrika'da iki doz Kovid-19 aşısı uygulanan kişi sayısı 10 milyonu geçti - Haberler
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Güney Afrika'da iki doz Kovid-19 aşısı uygulanan kişi sayısı 10 milyonu geçti

AA / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel
Güney Afrika'da iki doz Kovid-19 aşısı uygulanan kişi sayısı 10 milyonu geçti

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı iki doz aşının uygulandığı kişi sayısı 10 milyonu geçti.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı iki doz aşının uygulandığı kişi sayısı 10 milyonu geçti.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, bugün itibarıyla iki doz Kovid-19 aşısı yaptıranların sayısı 10 milyon 59 bin 118'e ulaştı.

Buna göre, Afrika kıtasında en fazla kişiyi aşılayan ülkeler sıralamasında Fas'tan sonra ikinci gelen Güney Afrika'da yetişkin nüfusunun yaklaşık yüzde 25'inin aşısı tamamlandı.

Ülkede şu ana kadar 19 milyon 242 bin 116 doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 24 saatte 201 kişinin Kovid-19'a yakalanmasıyla toplam vaka sayısı 2 milyon 912 bin 346'ya yükseldi.

Salgın nedeniyle son 24 saatte 29 kişi hayatını kaybetti, toplam vefat sayısı 88 bin 346 olarak açıklandı.

AA / Murat Özgür Güvendik - Son Dakika Haberleri
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