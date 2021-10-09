Güneşli hava Odunpazarı'na yaradı

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'in tarihi Odunpazarı bölgesi, güneşli havanın da etkisiyle hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı.

Eskişehir'in Odunpazarı bölgesi, Osmanlı mimarisinin yansımaları ve tarih kokan sokaklarıyla, kente gelen yerli ve yabancı turistlerin ilk ziyaret ettiği yer oluyor. Özellikle hafta sonları düzenlenen turlarla birlikte bölgede yoğunluk oluşuyor. Güneşli geçen hafta sonunu değerlendirmek isteyenler, tarihi sokaklarda fotoğraf çekiniyor. Tarihi bölgede bulunan Kurşunlu Külliyesi, Atlıhan, Cam Sanatları Müzesi ve Odunpazarı Modern Müze de ziyaretçi sayısını artırıyor.

Hediyelik eşya satın alan yerli ve yabancı turistler, bölge esnafının da yüzünü güldürüyor. Covid-19 pandemisi nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması olduğu dönemlerde kepenk kapatan Odunpazarı esnafı, işlerinin artmasıyla kayıplarını gidermeye çalışıyor. - ESKİŞEHİR