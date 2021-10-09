Güneşli hava Odunpazarı'na yaradı - Haberler
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Güneşli hava Odunpazarı'na yaradı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Güneşli hava Odunpazarı'na yaradı

Eskişehir'in tarihi Odunpazarı bölgesi, güneşli havanın da etkisiyle hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı.

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'in tarihi Odunpazarı bölgesi, güneşli havanın da etkisiyle hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı.

Eskişehir'in Odunpazarı bölgesi, Osmanlı mimarisinin yansımaları ve tarih kokan sokaklarıyla, kente gelen yerli ve yabancı turistlerin ilk ziyaret ettiği yer oluyor. Özellikle hafta sonları düzenlenen turlarla birlikte bölgede yoğunluk oluşuyor. Güneşli geçen hafta sonunu değerlendirmek isteyenler, tarihi sokaklarda fotoğraf çekiniyor. Tarihi bölgede bulunan Kurşunlu Külliyesi, Atlıhan, Cam Sanatları Müzesi ve Odunpazarı Modern Müze de ziyaretçi sayısını artırıyor.

Hediyelik eşya satın alan yerli ve yabancı turistler, bölge esnafının da yüzünü güldürüyor. Covid-19 pandemisi nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması olduğu dönemlerde kepenk kapatan Odunpazarı esnafı, işlerinin artmasıyla kayıplarını gidermeye çalışıyor. - ESKİŞEHİR

Güneşli hava Odunpazarı'na yaradı

Güneşli hava Odunpazarı'na yaradı

Güneşli hava Odunpazarı'na yaradı

Güneşli hava Odunpazarı'na yaradı

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Haber: Güneşli hava Odunpazarı'na yaradı - Haberler
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