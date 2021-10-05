(Gündüz havadan görüntülerle) ÜMRANİYE'DE 2 KATLI İŞ YERİNDE ÇIKAN YANGINDA ART ARDA PATLAMALAR - Haberler
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(Gündüz havadan görüntülerle) ÜMRANİYE'DE 2 KATLI İŞ YERİNDE ÇIKAN YANGINDA ART ARDA PATLAMALAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
(Gündüz havadan görüntülerle) ÜMRANİYE'DE 2 KATLI İŞ YERİNDE ÇIKAN YANGINDA ART ARDA PATLAMALAR

Murat KORKMAZ / İSTANBUL DHA Ümraniye'de iş yeri olarak kullanılan 2 katlı binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

ÜMRANİYE, İSTANBUL (DHA) - Murat KORKMAZ/ İSTANBUL DHA Ümraniye'de iş yeri olarak kullanılan 2 katlı binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, mahalle sakinleri peş peşe duyulan patlama sesleri ile sokağa döküldü. Yangın sonucu bir otomobil ve 2 binada hasar meydana geldi.

Yangın dün saat 21.00 sıralarında Parseller Mahallesi Firuz Sokak üzerinde bulunan 2 katlı iş yerinde meydana geldi. Alt katı marangozhane, üst katı ise film şirketlerine kiralanan kimyasal malzemelerin bulunduğu depo olarak kullanılan binanın ikinci katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının şiddetlenmesiyle binada art arda patlamalar meydana geldi. Yangın nedeniyle hasar meydana gelen bitişik binanın ikinci katının bir kısmı çöktü. Binadan dökülen parçalar ise park halindeki hafif ticari aracın üzerine düştü. Sahibi zarar gören aracı için gözyaşı göktü. Patlamaları duyan mahalle sakinleri sokağa döküldü. Kimi mahalle sakini sinir krizi geçirdi. Yangın sırasında içeride olan bir kişi ambulansla Ümraniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri aldı. Yangın ekiplerin çalışmaları sonucu söndürüldü.

"PATLAMA SESİYLE İRKİLDİK"Hasar gören bitişik binada oturan bir kişi, "Oturuyorduk, televizyon izliyorduk. Bir anda patlama sesiyle irkildik. Balkon çöktü bizim. Kaçmaya çalışırken alevler çıktığı için kaçamadık, merdivenler çöktüğü için. Daha sonra yan camlara yöneldik, sağ olsunlar komşular bizi çıkardı. Yaşlı teyzemiz var yan tarafta onu çıkardık. Yangına müdahale etmeye çalıştık ama patlamalardan dolayı yaklaşamadık. 5-10 dakika sonra da itfaiye geldi, müdahale etti. Burası bir iş yeri sanırım filmcilerin malzemeleri var içeride. İçeride ısıtıcı mı açık bırakıldı bir şey oldu. Başka bir madde mi vardı belli değil. İtfaiye ekiplerinin araştırmaları sonucu çıkacak ortaya" dedi.

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Haber: (Gündüz havadan görüntülerle) ÜMRANİYE'DE 2 KATLI İŞ YERİNDE ÇIKAN YANGINDA ART ARDA PATLAMALAR - Haberler
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