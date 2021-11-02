GÜNDEM ÖZETİNE

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AA / Hamdi Çelikbaş - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi Bakir İzetbegoviç'i kabul edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi Bakir İzetbegoviç'i kabul edecek.
(İstanbul/14.00)
AA / Hamdi Çelikbaş - Son Dakika Haberleri
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