GÜNDEM ÖZETİNE - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

GÜNDEM ÖZETİNE

AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel
GÜNDEM ÖZETİNE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul edecek, Atatürk Kültür Merkezi Açılış Töreni'ne katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul edecek, Atatürk Kültür Merkezi Açılış Töreni'ne katılacak.

(Ankara/10.00/11.30/İstanbul/18.00)

AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi Açılış Töreni'nde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi Açılış Töreni'nde konuştu: (3)

 Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi Açılış Töreni'nde konuştu: (2)

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi Açılış Töreni'nde konuştu: (2)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi Açılış Töreni'nde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi Açılış Töreni'nde konuştu: (1)
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet

Çok Okunan Haberler

title