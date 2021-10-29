GÜNDEM ÖZETİNE

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AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul edecek, Atatürk Kültür Merkezi Açılış Töreni'ne katılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul edecek, Atatürk Kültür Merkezi Açılış Töreni'ne katılacak.
(Ankara/10.00/11.30/İstanbul/18.00)
AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Son Dakika Haberleri
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