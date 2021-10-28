GÜNDEM ÖZETİNE

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara AKM Millet Bahçesi Açılış Töreni'ne katılacak, partisinin genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek, ATO Congresium'da "Cumhuriyeti Kuran ve Yaşatan Kadınlar" programına iştirak edecek.

(Ankara/14.00/16.00/20.00)

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