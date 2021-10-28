GÜNDEM ÖZETİNE
AA / Hamdi Çelikbaş - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara AKM Millet Bahçesi Açılış Töreni'ne katılacak, partisinin genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek, ATO Congresium'da "Cumhuriyeti Kuran ve Yaşatan Kadınlar" programına iştirak edecek.
ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara AKM Millet Bahçesi Açılış Töreni'ne katılacak, partisinin genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek, ATO Congresium'da "Cumhuriyeti Kuran ve Yaşatan Kadınlar" programına iştirak edecek.
(Ankara/14.00/16.00/20.00)
AA / Hamdi Çelikbaş - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşünde uçakta soruları yanıtladı: (2)
ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeff Flake onay aldı! 1915 olaylarıyla ilgili kararsızlığı dikkat çekici
Aliyev: "Öz halkını, devletini, halkının çıkarlarını, gururunu koruyan ve savunan lider bugün Azerbaycan'dadır.
Haberi Kaydet