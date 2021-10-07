GÜNDEM ÖZETİNE

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılacak, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul edecek, Teşkilat Akademisi Eğitim Programı Açılışı'na iştirak edecek.

(Ankara/12.00/15.30/16.30)