GÜNDEM ÖZETİNE
AA / Hamdi Çelikbaş - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Parlamentolar Arası Birlik Başkanı Duarte Pacheco'yu kabul edecek.
Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Parlamentolar Arası Birlik Başkanı Duarte Pacheco'yu kabul edecek.
(Ankara/12.00/14.30)
Sizce Türkiye, parlamenter sisteme dönmeli mi?— Haberler.com (@Haberler) September 30, 2021
AA / Hamdi Çelikbaş - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuştu: (3)
Son Dakika! Erdoğan, rektörün önünü kesen Boğaziçililere sert çıktı: Böyle öğrenci olmaz, bunlar ancak terörist olabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer aldı! 3 üniversitede rektör değişti