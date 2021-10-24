GÜNDEM ÖZETİ / 25 Ekim 2021

ANKARA (AA) - 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/15.00)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çerkezköy Endüstriyel Fuar açılışına katılacak, Çerkezköy OSB temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Tekirdağ/11.00/13.00)

3- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

(Ankara/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Eğitim Meclisi Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/11.00)

2- CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.45)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Gıda Denetim Seferberliği" konusunda açıklamalarda bulunacak.

(Ankara/11.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir Metrosu'nda basın açıklaması yapacak ve ilk ray kaynağı törenine katılacak.

(İstanbul/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri, reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılı "bitkisel üretim 2. tahmini"ni, ekim ayına ilişkin "sektörel güven endeksleri"ni, eylül ayına ilişkin "motorlu kara taşıtları istatistikleri"ni açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "Savunma Sanayii İl Buluşmaları" kapsamında Mersin Valiliğini ziyaret edecek, Mersin Üniversitesi'nde gençlerle bir araya gelecek, teknopark firmalarını gezecek, Koluman Otomotiv Endüstri AŞ'yi ziyaretinin ardından "8x8 Tekerlekli Konteyner Taşıyıcı Araç Projesi İmza Töreni"ne katılacak, savunma sanayii firmalarında incelemelerde bulunacak.

(Mersin/10.30/16.30)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Süper Lig'in 10. haftası Beşiktaş-Galatasaray derbisiyle tamamlanacak.

(İstanbul/20.00)

2- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Galatasaray Nef, deplasmanda Yunanistan'ın PAOK mateco takımıyla karşılaşacak.

(Selanik/19.00)

3- Türkiye Yelken Federasyonu Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılacak.

(Ankara/13.30)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

AA - Son Dakika Haberleri