GÜNDEM ÖZETİ / 21 Ekim 2021

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 1. Su Şurası Kapanış Merasimi'ne katılacak.

(Ankara/14.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Susuz'da Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kadın üyeleriyle, Halk Eğitim Merkezi'nde ise "muhtarlar, STK temsilcileri ve kanaat önderleri" ile bir araya gelecek.

Susuz Belediyesi'ni, Çamçavuş köyünü ve Kasaplar Çarşısı esnafını ziyaret edecek olan Kılıçdaroğlu, "Üye Katılım Toplantısı"na iştirak edecek.

(Kars/09.00/14.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda, Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye-Afrika 3. Ekonomi ve İş Forumu kapsamında, Afrika Birliği Komisyonu Komiseri Albert Muchanga ile görüşecek, "Türkiye-Afrika Ortaklığını Derinleştirme: Ticaret, Yatırım, Teknoloji ve Lojistik" konulu Bakanlar Toplantısı'nda açıklama yapacak.

(İstanbul/09.30/12.45)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda faiz kararını açıklayacak.

(Ankara/14.00)

3- TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini kamuoyuyla paylaşacak.

(Ankara/14.30)

4- TÜİK, ekim ayı Tüketici Güven Endeksini, yılın ikinci çeyreğine ilişkin hanehalkı yurt içi turizm istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından kabul edilecek ve Kırgızistan Devlet Din Komisyonu Başkanlığına ziyarette bulunulacak.

(Bişkek)

2- Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerinin 6'ncı turu Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'in ara buluculuğunda devam edecek.

(Cenevre)

3- İki gün sürecek AB Liderler Zirvesi'nin ilk gün toplantısı yapılacak.

4- NATO Savunma Bakanlarının iki günlük toplantısı başlayacak.

(Brüksel)

5- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- UEFA Avrupa Ligi gruplarında 3. hafta maçları tamamlanacak; D Grubu'nda Fenerbahçe, Belçika'nın Royal Antwerp takımını konuk edecek; E Grubu'nda Galatasaray deplasmanda Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımıyla karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.45/Moskova/22.00)

2- A Milli Kadın Futbol Takımı, 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda Bulgaristan'la karşılaşacak.

(İstanbul/18.00)

3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Anadolu Efes, Rusya'nın Unics Kazan takımını konuk edecek; Fenerbahçe Beko, İspanya'nın Real Madrid takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.00/Madrid/22.00)

4- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın 2. haftasında deplasmanda, B Grubu'nda Elazığ İl Özel İdare Romanya'nın ACS Sepsi-SIC takımıyla, D Grubu'nda Nesibe Aydın İsrail'in Neve David Ramla takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Sfantu Gheorghe/19.00/Ramla/21.00)

5- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 4. haftasından Tekirdağspor-Kastamonu Belediyespor karşılaşması oynanacak.

(Tekirdağ/14.00)

6- Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu (TMPF) Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılacak.

(Ankara/10.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

AA - Son Dakika Haberleri