GÜNDEM ÖZETİ / 2 Kasım 2021

ANKARA (AA) - 6 Nisan 1920

1- Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis Grup Toplantısı'na katılacak.

(TBMM/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

TBMM Genel Kurulunda, Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/15.00)

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Eğitim Bakanlığının 2022 yılı bütçesi ele alınacak.

(TBMM/10.00)

MHP'nin Meclis Grup Toplantısı düzenlenecek.

(TBMM/10.45)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Akşehir Anayol Köprülü Kavşağı ve Akşehir-Tuzlukçu Yolu Açılış Töreni'ne katılacak, Akşehir Belediye Başkanlığını, AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret edecek, Arasta Çarşısı'nda esnafla buluşacak. Beyşehir'de Çevre Yolu Açılış Töreni'ne katılacak Karaismailoğlu, AK Parti İlçe Başkanlığına ve esnafa ziyarette bulunacak.

(Konya/10.00/11.00/11.30/12.00/15.00/16.00/16.30)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılı ceza infaz kurumu istatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- 26'ncı Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı (COP26), üçüncü gününde devam edecek.

(Glasgow)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve takımdan bir futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü Sporting Lizbon'la oynayacakları maça ilişkin Jose Alvalade Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; siyah-beyazlı ekip son çalışmasını statta yapacak.

(Lizbon/20.30/21.00)

2- Basketbol ULEB Avrupa Kupası A Grubu'nda, Türk Telekom, Polonya'nın Slask Wroclaw takımını konuk edecek.

(Ankara/20.00)

3- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda, Beşiktaş Icrypex, Litvanya'nın Rytas Vilnius takımıyla karşılaşacak.

(İstanbul/20.00)

4- Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası eleme turu ilk maçında, Aydın Büyükşehir Belediyespor, Norveç'in BK Tromso takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Tromso/21.00)

5- Türkiye Yüzme, Binicilik, Okul Sporları ve Briç federasyonlarının olağan genel kurul toplantıları yapılacak.

(Ankara)

6- Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nun kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.

(İstanbul/15.00)

7- Kulüpler Birliği Vakfı, gündemindeki maddeleri görüşmek üzere toplanacak.

(İstanbul/13.00)

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AA - Son Dakika Haberleri

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