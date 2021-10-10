GÜNDEM ÖZETİ / 11 Ekim 2021 - Haberler
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GÜNDEM ÖZETİ / 11 Ekim 2021

AA - Haberler | Güncel
GÜNDEM ÖZETİ / 11 Ekim 2021

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Parlatino Başkanı Jorge Pizarro Soto'yu kabul edecek.

YALOVA (AA) - 6 Nisan 1920

1- Tbmm Başkanı Mustafa Şentop, Parlatino Başkanı Jorge Pizarro Soto'yu kabul edecek. Şentop, Türkiye'nin Parlatino'ya gözlemci üye olması dolayısıyla düzenlenecek imza töreni ile Petrol Ürünleri İşverenler Sendikasının 21. Olağan Genel Kuruluna katılacak.

(TBMM/11.00/11.30/Ankara/13.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve beraberindeki heyetle CHP Genel Merkezi'nde görüşecek.

(Ankara/11.00/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Yalova Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileriyle İstişare Toplantısı'na ve AK Parti Yalova İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak, Valilik, Belediye ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek.

(Yalova/10.30-18.00)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı DP Genel Merkezi'nde ziyaret edecek.

(Ankara/14.00)

3- TBMM'den

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bankanın faaliyetleri hakkında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sunum yapacak.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ağustos ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- TÜİK, ağustos ayına ilişkin işgücü istatistikleri ve kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağlantısızlar Hareketi'nin kuruluşunun 60'ıncı yıl dönümünde düzenlenecek zirveye katılacak.

(Belgrad)

2- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki 8. maçında deplasmanda Letonya ile karşı karşıya gelecek.

(Riga/21.45)

Avrupa Elemeleri'ne E, G, H ve J gruplarında yapılacak toplam 11 maçla devam edilecek.

***

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