GÜNDEM / 31 Ekim 2021

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için İtalya'da

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında liderlerle ikili görüşmeler yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İklim Değişikliğiyle Mücadelede Özel Sektörün Rolü" temalı liderler etkinliğine katılacak, "İklim Değişikliği ve Çevre" ile "Sürdürülebilir Kalkınma" oturumlarına iştirak edecek.

Zirvenin kapanış oturumuna katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nuvola Kongre Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek.

(Roma) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- 26'ncı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı, İskoçya'nın Glasgow kentinde başlayacak. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- G20 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliği yaptığı G20 Liderler Zirvesi'nde ikinci ve son gün oturumları gerçekleştirilecek. Zirve, liderlerin yapacağı basın toplantılarıyla sona erecek.

(Roma) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 11. haftaya Yukatel Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük, Aytemiz Alanyaspor-Göztepe ve Galatasaray-Gaziantep FK maçlarıyla devam edilecek.

(Kayseri/13.30/Antalya/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor-Tuzlaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Balıkesirspor, Altaş Denizlispor-Kocaelispor ve Gençlerbirliği-İstanbulspor maçları yapılacak.

(İstanbul/13.30/Erzurum/16.00/Denizli/Ankara/19.00) (Fotoğraflı)

3- TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Gruplarda 10. hafta maçları tek maç dışında yapılacak.

4- TFF 3. Lig gruplarında 10. hafta maçları yapılacak.

5- ING Basketbol Süper Ligi'nde 6. hafta Fenerbahçe Beko-Gaziantep Basketbol, Pınar Karşıyaka-Semt77 Yalovaspor, TOFAŞ-Anadolu Efes maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/15.30/İzmir/18.00/Bursa/20.15) (Fotoğraflı)

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 5. haftaya 3 maçla devam edilecek.

6- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş HDI Sigorta-OGM Ormanspor, Elazığ İl Özel İdare-UMF Yapı İzmit Belediyespor, Bellona Kayseri Basketbol-Hatayspor maçları yapılacak.

(İstanbul/13.00/Elazığ/15.00/Kayseri/16.00) (Fotoğraflı)

7- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 6. haftasına Halkbank-Altekma, Fenerbahçe HDI Sigorta-Galatasaray HDI Sigorta, Allpower Akü Cizre Belediyespor-Solhanspor, Yeni Kızıltepespor-Spor Toto ve Sorgun Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/14.00/İstanbul/Şırnak/15.00/Mardin/Yozgat/16.00) (Fotoğraflı)

8- Hentbol Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki 6. maçında Kastamonu Belediyespor, Fransa'nın Metz Hentbol takımını konuk edecek.

(Kastamonu/17.00)

9- Türkiye Atletizm, Hentbol, Kürek, Geleneksel Türk Okçuluk ve Dans Sporları Federasyonları Olağan Genel Kurul Toplantıları gerçekleştirilecek.

(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Uluslararası Bisiklet Birliği tarafından düzenlenen BMX Süper Kross Dünya Kupası'nın 8. yarışları yapılacak.

(Sakarya) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- İstanbul Havalimanı, 3 yılda 103,5 milyon yolcuyu ağırladı

Türk havacılığında yeni bir sayfa açan ve 29 Ekim 2018'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere 50'nin üzerinde üst düzey konuğun katılımıyla açılan havalimanı, geride bıraktığı 3 yılda çok sayıda birincilik ve ödüle layık görüldü

1,5 yıllık dönemi Kovid-19 salgınıyla geçen 3 yıllık sürede havalimanının ağırladığı yolcu sayısı 103,5 milyona yaklaşırken, 251 noktaya uçulan İstanbul Havalimanı'nda 730 bin 83 sefer gerçekleştirildi

Hava yolu taşımacılığında dünyanın takip ettiği havalimanı, son olarak sektörün en prestijli ödülleri arasında gösterilen "17th ACI Europe Awards" kapsamında "Avrupa'nın En İyi Havalimanı" ve "Erişilebilir Havalimanı" ödüllerine layık görüldü

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

2- Bireysel tasarrufla enerji israfı yüzde 50'ye kadar düşürülebilir

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Başkanı Fatih Akgül:

"Camlarda ısıcam (çift cam) sistemi kullanılmalıdır. Böylelikle kışın ısı kaybını yüzde 40-50, yazın ısı izolasyonunda ise yüzde 15 oranında tasarruf sağlamak mümkün olacaktır"

"Enerji tüketimindeki yüzde 25 oranındaki tasarruf potansiyeli, 9 milyon 732 bin ton petrole karşılık gelmektedir"

"Türkiye'de enerji tasarruf potansiyeli yüzde 25 olarak tespit edilmektedir. Konutlarda ısıtma ve aydınlatmada kullanılan enerjinin yüzde 35'i israf edilmektedir"

"Marka ve yeni model teknoloji cihazlarını kullanmak bir moda, bir imaj olarak algılanmaktadır. Toplumda oluşan bu moda ve imaj, insanları çok büyük israfa sürüklemektedir"

(Furkan Gençoğlu/İstanbul)

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AA - Son Dakika Haberleri

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