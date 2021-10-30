GÜNDEM / 30 Ekim 2021

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için İtalya'da

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve kapsamında liderlerin resmi karşılanması töreninde ve G20 aile fotoğrafında hazır bulunacak.

Erdoğan, "Küresel Ekonomi ve Küresel Sağlık" ve "Daha İyi Toparlanma için KOBİ'lerin ve Kadınların Sahip Olduğu İşletmelerin Desteklenmesi" temalı oturumlar ile çalışma yemeğine katılacak, liderlerle ikili görüşmeler yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek kültürel etkinliğe iştirak edecek, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın heyet başkanları onuruna vereceği akşam yemeğine katılacak.

(Roma) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Uluslararası Ahmed Cevdet Paşa Sempozyumu'nda konuşma yapacak.

(Bursa/12.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Oğuzeli Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile Engelsiz Yaşam Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret edecek, Şahinbey Belediyesi iş birliğinde yapılan Yetim Konutları Kura Töreni'ne katılacak, AK Parti Teşkilat Akademisi'nde ders verecek.

(Gaziantep/10.00/11.30/13.00/15.20) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı tarafından düzenlenen Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Eğitim Programı'na katılacak, "AK Parti'nin Demokrasi Yolculuğu ve Lider" konulu ders verecek, gazetecilerle bir araya gelecek.

(Mardin/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Maxicells Yerli Plazma Üretim Tesisi Temel Atma Töreni ile MTN Plastik Fabrika Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/11.00/Tekirdağ/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gaziantep Havalimanı Terminal Binası'nda incelemelerde bulunacak, Kilis Valiliğini, Kilis Belediye Başkanlığını, AK Parti Kilis İl Başkanlığını ziyaret edecek. Bakan Karaismailoğlu, esnaf ziyareti yapıp gençlerle buluşacak.

(Gaziantep/10.00/Kilis/11.00-17.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AKM'deki Yeniden Çağdaş Sanat Sergisi, Taksim Camii'ndeki "Mirasın İzinde" Sergisi, Taksim Maksim Sofitel Otel'deki Dönüşüm Sergisi Gezisi ve Bernard Pras Sergi Gezisi ile Galataport'ta "Monet&Friends Dijital Sergisi"nin açılışına katılacak.

(İstanbul/15.00/16.30/17.15/18.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- 9. Boğaziçi Film Festivali'nin kapanışı ve ödül töreni Atlas Sineması'nda yapılacak.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Batman'daki temasları kapsamında Valiliği ziyaret edecek, Teşkilat Akademisi programına katılacak, esnaf ziyareti yapıp gençlerle bir araya gelecek, Batman Petrol Spor Kulübü ile Seyyid Bilal Erkek Öğrenci Yurdu'nu ziyaret edecek, Hasankeyf ilçesinde "Tarihe Derin Dalış" programına katılacak ve tekvandocu Müzeyyen Talayhan'ın ailesine ziyarette bulunacak.

(Batman/10.45/11.00/12.15/13.00/14.00/14.30/15.15/16.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Spor Toto Süper Lig'de 11. haftaya Kasımpaşa-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Altay-Demir Grup Sivasspor, Atakaş Hatayspor-Beşiktaş ve İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.30/İzmir/Hatay/16.00/Konya/19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Spor Toto 1. Lig'de 11. hafta mücadelesi başlayacak; Royal Hastanesi Bandırmaspor-Yılport Samsunspor, Manisa FK-Beypiliç Boluspor ve Eyüpspor-MKE Ankaragücü maçları yapılacak.

(Balıkesir/13.30/Manisa/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

4- ING Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftası başlayacak. Beşiktaş Icrypex-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Büyükçekmece Basketbol-Aliağa Petkimspor, Galatasaray Nef-Frutti Extra Bursaspor ve Türk Telekom-Bahçeşehir Koleji maçları yapılacak.

(İstanbul/13.00/15.30/18.00/Ankara/20.15) (Fotoğraflı)

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 5. haftaya 3 maçla devam edilecek.

5- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftası başlayacak. Çankaya Üniversitesi-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, BOTAŞ-Antalya 07 Basketbol, Fenerbahçe Safiport-Galatasaray karşılaşmaları oynanacak.

(Ankara/14.00/15.00/İstanbul/16.30) (Fotoğraflı)

6- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Nilüfer Belediyespor-VakıfBank, Bolu Belediyespor-Sarıyer Belediyespor, Kuzeyboru-Mert Grup Sigorta, Yeşilyurt-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe Opet-Galatasaray HDI Sigorta, Eczacıbaşı Dynavit-PTT maçları yapılacak.

(Bursa/15.00/Bolu/16.00/Aksaray/17.00/İstanbul/14.30/18.00/18.00) (Fotoğraflı)

7- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 6. haftasından 4 maç yapılacak.

8- At yarışlarında 83. Cumhurbaşkanlığı Kupası Koşusu ve 41. Cumhuriyet Koşusu, 75. Yıl Ankara Hipodromu'nda düzenlenecek.

(Ankara/16.00-16.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

9- Türkiye Hokey, İzcilik, Oryantiring, Motosiklet ve Tenis Federasyonları Olağan Genel Kurul toplantıları yapılacak.

(Ankara) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Berna Yılmaz, ölüm yıl dönümünde eşi Mesut Yılmaz'ı anlattı

Ailece kurdukları "Engelsiz Eğitim Vakfı" ile dezavantajlı çocuklara umut olan Berna Yılmaz, çok erken kaybettiği oğlu Yavuz Yılmaz ve eşi Mesut Yılmaz'ın acısını, torunlarına ve vakıf çalışmalarına zaman ayırarak hafifletmeye çalışıyor

Berna Yılmaz:

"İki çok sevdiğim insanı, oğlum Yavuz ve eşim Mesut Yılmaz'ı çok erken kaybettim. Keşke o kadar erken veda etmeselerdi. Keşke daha uzun zamanlar birlikte olabilseydik. Keşke Mesut, aşk derecesinde sevdiği torunlarıyla daha çok zaman geçirebilseydi. Ben de oğlumla ve eşimle daha uzun zaman geçirebilseydim"

"Mesut ile iyisiyle, zorluklarıyla paylaştığımız 45 yılımız oldu. En zoru da oğlumuzun çok erken vedasıydı. Bu olay hepimizi perişan ettiği gibi Mesut'u derinden yaraladı, sağlığını bozdu. Duygularını belli etmekten kaçınan ketum bir kişilikti. Bu nedenle maalesef çok erken hayata veda etti. Bizi üzüntü içinde bıraktı"

"Vefat eden oğlum Yavuz'un en büyük hayali bir üniversite kurmaktı. Üniversitenin kuruluşunun ardından o yıl Yavuz'un hastalığı başladı, yurt içinde ve dışında yapılan bütün tedavilere rağmen meleke kayıpları başladı. Ondan sonra da veda etti"

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesiyle dostluğumuz her zaman devam etmiştir. Bizim acılarımızda, hastalıklarda ailemizi hiç yalnız bırakmadılar. Kendilerine sonsuz müteşekkiriz. Mesut'un rahatsızlığı ve oğlumun vefatında çok beraber olduk. Mesut'un hastalığını hemen hemen her gün takip ettiler en son anına kadar. Hasan'ı ve beni hiç bir zaman yalnız bırakmadılar"

(Semra Orkan/İstanbul)

2- Gelecek yıl sabit sermaye yatırımlarının tutarı yaklaşık 2,3 trilyon lira olacak

Toplam sabit sermaye yatırımlarının 2 trilyon 62 milyar liralık kısmının özel kesim, 268 milyar liralık kısmının da kamu kesimi tarafından gerçekleştirileceği öngörülüyor

Ulaştırmada 87 milyar lira, eğitimde 28,5 milyar lira, enerjide 24,4 milyar lira, madencilikte 23,3 milyar lira, tarımda 21,5 milyar lira ve sağlık alanında 18,8 milyar lira tutarında kamu yatırımı yapılması planlanıyor

(Merve Özlem Çakır/Ankara)

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AA - Son Dakika Haberleri

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