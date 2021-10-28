GÜNDEM / 28 Ekim 2021

ANKARA (AA) - 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara AKM Millet Bahçesi Açılış Töreni'ne katılacak, partisinin genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek, ATO Congresium'da "Cumhuriyeti Kuran ve Yaşatan Kadınlar" programına iştirak edecek.

(Ankara/14.00/16.00/20.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ankara AKM Millet Bahçesi'nin açılış törenine katılacak.

(Ankara/13.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ortaca'da narenciye üreticileriyle bir araya gelecek, Köyceğiz Beyobası Üretici Toplantısı'na katılacak. Büyükşehir Belediyesini ve Menteşe Kapalı Pazar Yerini ziyaret edecek Kılıçdaroğlu, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde Muğla Büyükşehir Belediyesi Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'ne katılacak, muhtarlar, STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya gelecek.

(Muğla/10.00-15.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Siirt kent merkezi ve Kurtalan ilçesi ile Batman'ın Sason ilçesinde ve şehir merkezinde esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Siirt/11.45/13.20/Batman/16.00/18.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 3. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu'na katılacak.

(Burdur/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Sosyal Demokrasi Derneğini ziyaret edecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini ziyaret edecek, Çatalzeytin Köprüsü Açılış Töreni'ne katılacak, Türkeli ve Ayancık ilçelerine ziyarette bulunacak.

(Kastamonu/09.00/10.30/Sinop/12.00/13.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bu yılın dördüncü enflasyon raporuna ilişkin bankanın idare merkezinde düzenlenen bilgilendirme toplantısında sunum yapacak, soruları yanıtlayacak.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/12.00)

4- TÜİK, eylül ayı hizmet üretici fiyat endeksini, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin turizm ve 2020 yılı küçük ve orta büyüklükteki girişimci istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara) (Fotoğraflı)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Eleme Turu 7 maçla tamamlanacak; Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, TFF 2. Lig ekibi Diyarbekirspor'la, Adana Demirspor da 2. Lig'den Niğde Anadolu FK ile karşılaşacak.

(Antalya/18.00/Adana/20.45) (Fotoğraflı)

2- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Atina/21.00) (Fotoğraflı)

3- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası A Grubu'nda Hatayspor, Yunanistan'ın Panathinaikos takımını konuk edecek.

(Hatay/18.30) (Fotoğraflı )

4- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 5. haftası Galatasaray HDI Sigorta-Arkas Spor maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı)

5- Türkiye Kick Boks ve Kano Federasyonlarının olağan genel kurul toplantıları yapılacak.

(Ankara/09.00/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- "Kimyasal parmak izi"nden suç örgütü bağlantıları tespit ediliyor

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığınca, uyuşturucu madde profilleme çalışması sayesinde uyuşturucu maddelerin kimyasal parmak izleri ortaya çıkarılıyor ve suçun kaynağına gidiliyor

Kimyasal İnceleme Şube Müdürlüğü Bürolar Amiri Zeynep Kalkan:

"Avrupa Birliği projesi kapsamında laboratuvarımıza kazandırılan ileri teknolojik enstrümantal analiz cihazlarla farklı yer ve zamanlarda yakalanan uyuşturucu maddeler arasında bağlantı kurabiliyoruz"

"Bu uyuşturucu tabletler ne kadar farklı gözükseler de kimyasal yapıları aynı olabilmekte. Yapılan analizler sonucunda bu benzerlikten faydalanarak 'aynı kaynaktan gelmiştir' diyebiliyoruz"

(Muhammed Nuri Erdoğan/Ankara)

2- Piyasa gözetimi ve denetimine tek çatı geliyor

Türkiye'de farklı idareler üzerinden yürüyen piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerinin toplulaştırılması, uygulama yeknesaklığının sağlanması ve mükerrerliklerin engellenmesi amacıyla bağımsız bir Piyasa Gözetim ve Denetim Kurumu kurulacak

e-Ticarette ürün güvenliği denetimlerinin sağlanması konusunda model geliştirilecek ve ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeler yapılacak

Türkiye genelinde her yıl gerçekleştirilecek araştırmayla tüketicilere yönelik "hizmet memnuniyet endeksi" oluşturulacak

(Deniz Çiçek/Ankara)

3- İngiliz şirketler, Türkiye'yi Güneydoğu Asya'ya alternatif üretim merkezi olarak görüyor

Türkiye'de İngiliz Ticaret Odası Başkanı Chris Gaunt:

"Türkiye, daha çok yatırım çekecek. Türkiye'ye ilginin arttığını görüyoruz. Türkiye'ye Güneydoğu Asya'ya alternatif üretim merkezi olarak bakan İngiliz şirketlerinden de talepler alıyoruz"

"İngiltere ve Türkiye arasında imzalan STA, 6 ila 9 ay içinde muhtemelen yeniden müzakere edilmeye başlanacak. Halihazırdaki sektörlerin yanı sıra listede yer alacak öncelikli sektörler muhtemelen tarım, finansal hizmetler, daha fazla teknoloji olacak"

"Türkiye, tedarik zinciri ve iç pazar konusunda avantajlar sağlıyor. Türkiye, üretim kabiliyeti, iyi eğitimli iş gücü, büyüyen teknoloji, yetenek, altyapı, dağıtım ve lojistik konusunda yeterli özelliklere sahip"

(Yunus Türk/İstanbul)

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AA - Son Dakika Haberleri

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