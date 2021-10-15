GÜNDEM / 15 Ekim 2021

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeniden Açılışının 70. Yılında İmam Hatip Okulları ve Türkiye'de Din Eğitimi Sempozyumu'na katılacak.

(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Valilik ve Belediyeye ziyarette bulunacak, Hacı Murad-ı Veli Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle buluşacak, Karatekin Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yıl açılışına katılacak ve Taş Mescid'i ziyaret edecek.

(Çankırı/11.30/12.00/13.30/14.00/17.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile ilgili basın açıklaması yapacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sosyal Yardımlarda Çocuk Refahı Konferansı'na katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a, İzmir Katip Çelebi Üniversitesinde "Fahri Doktora" verilecek. Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katılacak Kurum, Bayraklı ilçesi Salhane, Mansuroğlu ve Manavkuyu mahallelerinde TOKİ şantiyelerini ziyaret edecek, İl Değerlendirme Toplantısı'na iştirak edecek.

(İzmir/10.00-20.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'un Fethi'nin 560. Yıl Dönümü etkinliğine katılacak.

(İstanbul/17.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

4- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

5- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Polonya Savunma Bakanlığında resmi törenle karşılanacak, Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak ile baş başa görüşecek, heyetler arası görüşmelere başkanlık yapacak.

(Varşova) (Fotoğraflı - Görüntülü)

6- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Gaziosmanpaşa'da Çifte Minare Camisi'nin açılışına, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından düzenlenen "Türkiye'de Din Eğitimi Sempozyumu"na ve 11. Uluslararası Üsküdar Sempozyumu'na katılacak.

(İstanbul/12.30/15.00/18.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tokat Belediyesi Çamurdan Elektrik Üretim Tesisi Açılışı ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) İmza Töreni ile OmaFil İplik Fabrikası ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) Projelerinin Toplu Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(Tokat/15.30/17.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dünya Kadın Çiftçiler Günü programına ve Dokuz Eylül Üniversitesinin 2021-2022 Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katılacak, bazı ziyaretlerde bulunacak.

(İzmir/10.30-16.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ümraniye Belediyesini ziyaret edecek, video konferans yöntemi ile Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı Bakanlar Oturumu'na iştirak edecek, Sarıyer Büyük Liman Kılavuzluk İstasyonu'nda Kılavuz Kaptanlar ve Deniz Trafik Operatörleri Yönetim Kurulu üyeleriyle ile toplantıda bir araya gelecek.

(İstanbul/10.00/15.00/17.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

4- Ticaret ve Dışişleri bakanlıkları arasında, sağlık hizmeti almak üzere yurt dışından gelen hastalara vize kolaylığı sağlanması için "Sağlık Vizesi İş Birliği Protokolü" imzalanacak.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

5- Hazine ve Maliye Bakanlığı eylül ayı merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerini duyuracak.

(Ankara/11.00)

6- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ağustos ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri ile ekim ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

7- TÜİK, ağustos ayı ücretli çalışan istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Türkiye ile Hollanda arasında ikili siyasi istişareler yapılacak.

(Ankara)

2- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara) (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gaziosmanpaşa'da Çifte Minare Camisi'nin açılışında cuma namazını kıldıracak ve hutbe irat edecek.

(İstanbul/12.55) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uganda Milli Günü resepsiyonuna katılacak.

(Ankara/18.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Süper Lig'de 9. hafta mücadelesi Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçıyla başlayacak.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İtalya'nın AX Armani Exchange Milan takımıyla karşılaşacak.

(Milano/21.30)

4- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 5. haftanın ilk maçında Trabzon Büyükşehir Belediyespor ile Spor Toto karşı karşıya gelecek.

(Trabzon/13.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- İspanyol şirketlerin Türkiye pazarına ilgisi artıyor

İspanya İşverenler ve Sanayiciler Konfederasyonu International Başkanı Marta Blanco:

"İspanya'nın Türkiye'de 5 milyar avronun üzerinde bir yatırım stoku var. İspanya'nın Türkiye'den ithalatı 2019'da yaklaşık 7,6 milyar avroya yükseldi. İki ülke arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin ekonomik toparlanma ve küresel değer zincirlerindeki bozulma eğilimi nedeniyle 2021'de yeniden güçlü bir şekilde artması bekleniyor"

"Türkiye, diğer pazarlara göre rekabet avantajı sağlayan kaliteli altyapı ve daha nitelikli bir insan sermayesine sahip. Türkiye; altyapı, ulaşım, enerji ve turizm gibi çeşitli sektörlerde ilgi çekici iş ve yatırım fırsatları sunuyor"

(Yunus Türk/İstanbul)

2- Nikaragua Dışişleri Bakanı Colindres, AA'ya konuştu:

"(Seçim gözlemciliği) İlgili makamlar, farklı ülkelerden seçim konularında uzman olan kişilere yönelik gözlemcilik davetlerini organize ediyor ancak hükümetimizin pozisyonu Amerikan Devletleri Örgütü'nü (OAS) Bolivya'daki darbeye katılımı nedeniyle davet etmemektir"

"ABD ve bazı Avrupa ülkeleri, iç politikalarını etkilemeye ve siyasi tahakküm ve hegemonya yollarını yeniden ele geçirmeye çalışarak her zaman ülkelere karşı saldırgan eylemlerde bulunuyor"

(Aicha Sandoval/Behlül Çetinkaya/Ankara)

3- Savunmanın 5 kat büyüyen SAHA'sı kapılarını dünyaya açıyor

SAHA EXPO ilk kez düzenlendiği 2018'e göre 5 kat daha büyük alanda gerçekleştirilecek, 30 ülkeden 600'ün üzerinde katılımcı ürün ve kabiliyetlerini sergileyecek

10-13 Kasım'da fiziksel, 15 Kasım'dan itibaren de sanal olarak düzenlenecek fuara 25 binin üzerinde ziyaretçi beklenirken, etkinlikte parça, bileşen, alt sistem ve sistem üreten yüzlerce KOBİ, dünya çapındaki platform üreticileriyle buluşacak, 10 binin üzerinde iş görüşmesi gerçekleştirilecek

(Göksel Yıldırım/Ankara)

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