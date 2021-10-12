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Günde 31 bin yolcu taşıyorlar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Günde 31 bin yolcu taşıyorlar

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü öncülüğünde değiştirilen ulaşım sistemi okulların açılmasıyla birlikte her geçen gün rekor sayıda yolcuya ulaşıyor.

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü öncülüğünde değiştirilen ulaşım sistemi okulların açılmasıyla birlikte her geçen gün rekor sayıda yolcuya ulaşıyor. 130 araçlık ulaşım filosu bir günde 31 bin 240 yolcu taşınıyor.

Düzce Belediyesi Ulaşım AŞ. ile kent genelinde ulaşıma rahat nefes aldırdı. 33 bölgeye onlarca araç ile Düzcelileri yolda bırakmayan ve uzun süreli otobüs beklemeye son veren sistem vatandaşlar tarafından takdirle karşılanıyor. Pandemi sürecinde çalışanları mağdur etmeyen Düzce Belediyesi okulların açılmasıyla da ihtiyaç duyulan hatlara ek seferler düzenliyor. Her geçen gün ulaşım sistemine alışan Düzceliler 11 Ekim Pazartesi günü 31 Bin 240 yolcu taşıyarak ulaşım sistemine olan güveni tazeledi.

Düzce Belediyesi, vatandaşların iş ve okullarına ulaşımlarında sorun yaşama ihtimalini ön görerek hem araç sayısını artırdı hem de ek seferler koydu. Buna göre 108 adet küçük otobüsler Düzce yollarını aşındırırken büyük ve körüklü otobüsler de özellikle yoğunluğun olduğu sabah ve akşam saatlerinde seferlerini sürdürüyor. Öte yandan ek seferler de devreye alınarak bekleme süresi kısaltıldı.

Düzce Belediyesi, üniversitenin açılmasıyla daha önce yurtlara olan seferleri de yeniden hizmete aldı. 33 hat üzerinde Düzcelileri taşıyan araçlar, üniversite öğrencilerini de yurtlara kadar taşıyor. Ayrıca Boğaziçi seferleri de 8 araçla çalışmaya başladı. - DÜZCE

Günde 31 bin yolcu taşıyorlar

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