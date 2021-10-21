Günaydın ile Büyükkılıç, Pınarbaşı'nda incelemelerde bulundu

MELİKGAZİ, KAYSERİ (AA) - Vali Şehmus Günaydın ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Pınarbaşı ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Günaydın ve Büyükkılıç ile beraberindeki heyet, Melikgazi Türbesi'ni ziyaret etti.

Mehmet Melikgazi Türbesi'nin restorasyon çalışmalarının vakıflarla görüşülerek, koruyucu bir şekilde yapılacağını ifade eden Büyükkılıç, ilçe için ne gerekiyorsa yapılacağını belirtti.

Heyet daha sonra Pınarbaşı Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu.

Pınarbaşı ilçesinde yeşili koruduklarını ve daha güzel bir ilçe için çalıştıklarını vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 30 dönümlük parkımızdaki çalışmalarımızı yeşili önemseyen bir yaklaşım içerisinde yine sosyal tesisiyle spor alanlarıyla önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Daha sonraki süreçte şehir merkezine yapmış olduğumuz yine bir çalışmayı müftülüğümüze devretmek suretiyle o konuda destek olduk, onu yerinde inceleyeceğiz inşallah. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' diyoruz. Üzerimize düşen ne varsa yapacağız. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Vali Günaydın ise Büyükkılıç'a ilçeye yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Daha sonra ilçedeki bazı yatırımları da yerinde inceleyen Günaydın ve Büyükkılıç, COD Enerji Üretim AŞ tarafından organik atıklardan kullanılabilir gaz üretilmesini sağlayan biyogaz tesisini inceleyerek, iş insanı Cemil Demirel'den tesis hakkında bilgi aldı.

Günaydın ve Büyükkılıç, beraberindeki heyet ile Pınarbaşı Kaymakamı İbrahim Gökmen'i ve Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu'nu ziyaret etti, ilçe merkezindeki esnafa hayırlı işler temennisinde bulundu.