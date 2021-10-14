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GÜMÜŞKONAK YOLU YENİLENİYOR

Habermetre - Haberler | Toplum
GÜMÜŞKONAK YOLU YENİLENİYOR

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve kırsalda yol çalışmalarını hızla sürdürüyor.

ESKİŞEHİR (Habermetre) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve kırsalda yol çalışmalarını hızla sürdürüyor. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi kırsal ekipleri son olarak, Günyüzü ilçesi Gümüşkonak Mahallesi yolunu yenileme çalışmalarına başladı.

Sorumluluk alanında bulunan yollarda kış mevsimi başlamadan önce tamamlamak için yapım ve onarım çalışmalarını hızlandıran Büyükşehir ekipleri, geçtiğimiz haftalarda Mahmudiye Tokathan'daki çalışmayı tamamlayarak, Günyüzü ilçesi Gümüşkonak Mahallesi'nde asfalt sathi kaplama çalışmasına başladı. Yaklaşık 2. 5 kilometre olan yolun alt yapı ve zemin iyileştirme çalışmaları da tamamlandı.

İş programı kapsamında yol çalışmalarının devam edeceğini belirten ekipler, Yazılıkaya-Kayı-Gökçekuyu Mahalleleri arasındaki beton yol çalışmasının da sürdüğünü ifade ettiler.

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Haber: GÜMÜŞKONAK YOLU YENİLENİYOR - Haberler
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