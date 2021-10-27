GÜMÜŞHANE'YE MÜJDE KIRINTI BARAJI TAMAMLANDI

ŞİRAN, GÜMÜŞHANE (Habermetre) - Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde inşa edilen ve 4 bin 570 dekar zirai tarım arazisini su ile buluşturacak olan Kırıntı Barajı tamamlandıDSİ Gümüşhane iline yaptığı yatırımlarla bereketli topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Gümüşhane ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır. Gümüşhane ilimizin, Şiran İlçesi, Kırıntı Köyü, Değirmen Deresi üzerine inşa edilen Kırıntı Barajı tamamlandı. Barajımız kil çekirdekli gövde tipinde inşa edilmiş olup, temelden 56 metre yüksekliğindedir. 0, 94 hm3 depolama hacmine sahip barajımızın sulama inşaatını da yakın bir zaman zarfı içerisinde ihale edeceğiz. Sulama İnşaatının da tamamlanması ile birlikte, 4 bin 570 dekar zirai arazi su ile buluşacak. Baraj ve göletlerimiz, çiftçilerimizin bereketli bir hasat dönemi geçirmeleri açısından son derece önemli bir rol üstlenmektedirler. Bu barajlar sayesinde üreticilerimizin ürün yelpazeleri genişliyor ve o illerimiz hızlı bir şekilde kalkınıyor. Tamamladığımız Kırıntı Barajı ile birlikte, milli ekonomimize yıllık 6 milyon TL katkı sağlanacaktır.

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