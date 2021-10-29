Gümüşhane'nin yüksek kesimleri beyaza büründü
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GÜMÜŞHANE'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.
GÜMÜŞHANE'de etkili olan Kar yağışı nedeniyle kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.
Kentte etkili olan yağmur sonrası gece saatlerinde kar yağışı başladı. Kentin yüksek kesimleri beyaza büründü. Kelkit ilçesindeki Tersun Dağı ile yüksek kesimde yer alan merkeze bağlı Karamustafa köyünde kar kalınlığı 10 santimetreye yaklaştı.