Gümüşhane'de Cumhuriyet coşkusu

GÜMÜŞHANE (İHA) - Gümüşhane'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyetin ilanının 98.yıldönümü düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor.

Dün Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başlayan programlar kapsamında bugün ilk olarak Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek Valilik makamında tebrikleri kabul etti.

Fatih Parkında yapılacağı duyurulan fakat yağmur yağışı nedeniyle Gümüşhane Kültür Merkezinde gerçekleştirilen kutlama programı Vali Kamuran Taşbilek ve Belediye Başkanı Ercan Çimen'in vatandaşların ve öğrencilerin bayramını kutlamasıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından söz alan Vali Taşbilek, günün anlam ve önemiyle ilgili yaptığı konuşmasına "Ateşi ve ihaneti görerek, Yemen'de, Sarıkamış'ta, Çanakkale'de yan yana omuz omuza şehit düşen, gömülmek istenirken tarihe küllerinden yeniden doğarak yeniden dirilişin adını Cumhuriyet koyan necip milletimize selam olsun" sözleriyle başladı.

29 Ekim gününün vatan toprağının her bir köşesinde şanla şerefle 'Yaşasın büyük Türk milleti, Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti' diye haykırılan gün olduğunu belirten Vali Taşbilek, "Ölümlerden ve ateşlerden geçerek, bize biçilen kefenleri yırtarak, anaların babaların ümidi kestiği, gonca güllerimizin kırıldığı ve çiçeklerimizin koparıldığı günlerden geldik bugünlere. Tarihe gömülmek istenirken, Sakarya'da gırtlağından tuttuğu ölümü bir gece şafak sökerken Kocatepe'den şanlı Başkomutanımızın ardından Dumlupınar'da yere vurarak geldik bugünlere" diye konuştu.

"Dünün kaybedenleri bilesiniz ki yine kaybedeceksiniz"

Bağımsızlık uğruna ölüme koşanların ortak varlığı olan yüce Türk devletinin dün başarılı olamayanların bugün boyut değiştirmiş saldırıları ve hesaplaşma arzularının tehdidinde olduğunu kaydeden Vali Taşbilek, "Dünün istilacıları, kıyım ve yıkım makineleri Mondros'ta çerçevesini çizip, Sevr'de dayattıkları imha planlarını gün yüzüne çıkarma gayretindedirler. Dünün kaybedenlerinin amacı yüzyıllık hesabı yeniden görmektir. Boyut değiştirmiş saldırıları ile bizi hedefsiz bırakmak bizi birbirimize düşürmektir. Bin yıllık tarih, kültür ve din birliği oluşmuş kardeşliğimizi yok etmektir. Ama buradan sesleniyoruz; dünün kaybedenleri bilesiniz ki yine kaybedeceksiniz. Bütün kötü emelleriniz milletimizin çelikleşmiş kardeşliği sayesinde yok olacaktır. Aziz milletimizin değerli evlatları milletin her bir ferdinin bir diğeri ile kardeş olduğunu üzerinde yaşadığı ecdat kanları ile sulanmış son yurdumuzun hepimizin olduğunu, bu bayrak, bu devlet, bu Cumhuriyetin hepimize şeref simgesi, varlık nişanesi olduğunu, dün olduğu gibi bugün de yarın da tüm dünyaya haykırmaya devam edecektir. Bu aziz milletin değerli evlatları yeni ufuklara doğru atlarını eyerlemeye devam edecektir. Dün olduğu gibi bugün de yarında birlik olmaya devam edecektir. Kışkırtma ve tahrikler bu aziz milletin değerli evlatlarını birbirine daha sıkı kenetleyecektir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Anadolu'yu vatan yapan kahramanları, bu topraklar için canlarını veren aziz şehitlerimizi ve ebediyete göçen kahraman gazilerimizi rahmet, şükran ve minnetle yad ediyorum. Hayatta olan gazilerimize kahraman şehitlerimizin değerli ailelerine minnet ve şükran duygularımızla sağlıklı ve huzur dolu bir ömür diliyorum, bayramımız kutlu olsun" dedi.

Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenen yarışmalarda dereceye giren şiir ve kompozisyonların okunduğu, halk oyunları gösterilerinin gerçekleştirildiği program yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyelerinin gazi ve şehit aileleriyle birlikte ödüllerini vermesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.

Kutlama programı kapsamında akşam saatlerinde Ramada Otel'de kabul töreni ve hava şartları uygun olursa havai fişek gösterisi gerçekleştirilecek. - GÜMÜŞHANE